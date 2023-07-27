民怨等3因素賴清德民調未過40% 學者曝2024大選關鍵

「雖然賴清德民調不到40%，但非綠陣營很難整合成功，使他相當的篤定！」彰師大教授劉兆隆27日分析，對8年執政不滿、基本盤尚未歸位與年輕人不挺等3個原因，讓賴清德的民調雖難超過40%，但因非綠陣營難整合，所以他還可保持領先。師大政研所教授曲兆祥則說，賴清德與柯文哲在年輕人支持度的差距已在縮小。

得票率有望40%

在多項民調中，民進黨總統參選人賴清德支持度穩居第一，但他的支持度卻只在33%到38%之間，無法再高。雖然民進黨在賴清德獲提名後已定於一尊，且民進黨具有執政優勢，還掌握「陸軍」與「空軍」優勢，但一旦非綠聯盟整合成功，賴清德當選的機會就非常渺茫。

台大政治系教授王業立受訪時分析，賴清德的支持度穩定保持在33到38%，要突破有困難，因為綠營選民基本上都已歸位，要吸引中間選民還更需要努力。王業立也說，賴清德雖然支持度約30%，但民調與實際投票是有差別的，民調不表態的還有10%，但投票率大約60到70%，因此賴清德的「得票率」有機會上到40%。

綠基本盤尚未歸位

彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆受訪時則說，賴清德承接民進黨執政8年的負債，民眾的不滿會呈現在民調上，尤其是疫情影響的近3年，經濟衰退、通膨的不滿都會讓賴清德民調無法上升。此外，20到40歲的高知識青年選票也流失到柯文哲身上，加上目前民進黨尚未開始動員，綠營基本盤尚未歸位，民調最高僅到38%。

劉兆隆認為，未來主要觀察鴻海創辦人郭台銘是否參選，他預測民進黨會在9月以後用類似「牽手護台灣」的造勢活動，催動綠營基本盤。此外還要觀察是否會有重大事件影響年輕人的投票意願。「青年選票是很虛無飄渺的，」劉兆隆強調，年輕人很難透過政黨進行動員，因此到時會投誰要在選前才能確定。

年輕選票轉挺賴？

師大政研所教授曲兆祥則指出，賴清德的民調升不上去是外在環境因素，因為目前柯文哲、侯友宜，甚至是郭台銘都有民調起不來的現象，但各自的支持者都相對穩固，賴清德的支持者也難以成長。他說，可能要等到郭台銘最晚9月表態是否參選，才會出現變化。

曲兆祥預測，以目前民調來看，賴清德都是保持領先，但由於棄保不會那麼快發生，可能要到10月以後民調才會有進一步的波動，「棄保對誰有利，還很難說，」他表示，因此賴清德的競選團隊目前的策略很明顯，就是將既有支持者穩定住。

「年輕人的選票還是關鍵！」曲兆祥說，年輕人第一支持柯文哲，但第二是支持賴清德，且近來有民調顯示，柯文哲在30到39歲的支持度與賴清德的差距正逐漸縮小，如果柯文哲當選的機會變小，年輕人為了防止其他藍營候選人當選，選票有機會往賴清德靠攏。

藍白差異大 難整合

劉兆隆分析，雖然在野陣營若能整合成功，賴清德這場仗會非常難打，但問題是真的那麼容易整合成功嗎？他舉例說，過去唯一有過的政黨聯盟是「連宋配」，但宋楚瑜與柯文哲不同，宋過去就是藍軍出身，45歲當上國民黨秘書長，但柯文哲的屬性跟國民黨就差很多，要整合沒那麼容易。

【更多精采內容，詳見 】