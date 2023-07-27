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金溥聰砲口對內逼出高聲量 藍委：希望鋒利角度可以對執政黨

DailyView網路溫度計／ 蔡岳霖
侯友宜競選辦公室執行長金溥聰。 圖／侯友宜競選辦公室提供
侯友宜競選辦公室執行長金溥聰。 圖／侯友宜競選辦公室提供

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰昨（25）日接受專訪時砲口對內，表示看不起國民黨立委參選人羅智強，也質疑主席朱立倫於國民黨全代會中提及的「執政大聯盟是什麼？」。羅智強臉書表示，對於金執行長的批評指教，羅智強概括承受、虛心反省。國民黨立委李德維認為，金老師之所以被稱為「金小刀」，就是因為講話鋒利直率，但希望鋒利角度可以對執政黨，而對黨內有和緩空間。

金溥聰全力「挺侯」與鄭麗文隔空互嗆 聲量連幾日高居不下

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/06/26～2023/07/25）統計調查，金溥聰近一個月聲量最高點出現在7月12日，共2萬1,098筆討論。金溥聰11日接受網路節目「少康上線啦」，針對國民黨不分區立委鄭麗文拋出「侯下韓上」，點名鄭麗文任期要到了，如此大動作，動機不單純。鄭麗文12日反嗆，金溥聰不用氣急敗壞，要冷靜面對事實，鄭哽咽說，她是為國民黨好，與爭取立委連任無關。金溥聰13日上網路節目再直言，換侯已經不可能，強調挑撥是打仗大忌，「就像青春痘一樣，膿包一定要擠出來」，金溥聰連日對黨內開砲，也讓聲量高居不下。

金溥聰第二個聲量高點落在6月28日，共1萬9,415筆。侯友宜宣布7月1日後選舉辦公室，邀請金溥聰擔任選舉競選辦公室執行長，負責選舉方向、策略規劃、戰力統合等。民進黨前立委林濁水臉書發文，金溥聰進侯友宜總部，金字招牌是改革，擺脫派系，鴻海集團創辦人郭台銘收編牛蛇鬼神以「換侯」的大夢，鐵定是斷了。

至於金溥聰近一個月聲量第三高，落在7月25日共1萬3,207筆。金溥聰當日接受《蘭萱看世界》廣播節目專訪。金溥聰提到，羅智強提出政黨輪替大聯盟，這個對整個士氣和軍心來講都是不應該的。金溥聰說，「我看不起自己在最安全地區，還在搞這把戲，算了不講了」。至於朱立倫在全代會上表示要組「執政大聯盟」，金溥聰也坦言，他與侯友宜都不知執政大聯盟是什麼，故希望主席能趕快把遊戲規則訂好，讓母雞與小雞都能依循。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

金溥聰「小刀出鞘」近三日熱門關鍵字 「陳長文、羅智強、徐巧芯」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/23～2023/07/25）統計調查，金溥聰上節目時，反擊律師陳長文投書「將侯勝選擺在政黨輪替之上」等言論是扣帽子，講歪理。另外金點名羅智強「在舒適選區還搞把戲我看不起」，也質疑台北市議員徐巧芯為鴻海創辦人郭台銘主持活動。金溥聰發言也讓近三日關鍵字出現相關字詞包括「陳長文、羅智強、徐巧芯」。另外國民黨全代會通過徵召侯友宜衍生出來的相關話題「全代會，朱立倫、執政大聯盟」也名列其中。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月26日至2023年07月25日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『金溥聰』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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