觀察站／美中台 仍是賴的阿基里斯腱

民進黨主席賴清德在今年民進黨全代會上，被公認最有社會共鳴的一段話為「上一階段的比賽，蔡英文總統是最強的主戰投手；現在，我已經在牛棚做好熱身，也已經站上投手丘，準備投球」。但回歸現實世界，若賴清德順利當選，「蔡規賴隨」當真能無縫接軌嗎？單是賴目前國安幕僚團隊的火候，就明顯和蔡總統團隊有段落差。

蔡總統本身就是兩岸專家，執政七年雖被在野黨批評過度親美、兩岸關係冰凍三尺，但總歸是走在穩健、可預期的路線上，以美國人的話來說，即是有落實基本的「no surprise（無意外）」要求。

賴清德非外交出身背景，加上過去曾有過「務實台獨工作者」言論，早被認為是較可能出現「不可預期」的總統參選人；儘管賴決定參選總統後，相關發言已更嚴謹，但這半年來，仍不時出現「surprise」：從美方釋出「疑賴論」，到「兄弟之邦」、「台灣總統走入白宮」被關切、「四大支柱」文稿有瑕疵，在在都是例證。

檢視蔡賴的國安幕僚團隊組建，蔡總統身邊包括陳明通、邱太三、蕭美琴、吳釗燮等，姑不論意識形態，在專業上皆能獨當一面，且蔡也願意扛起被罵「老藍男」的綠營壓力，持續重用李大維；相形之下，賴目前的國安幕僚團隊，能有相同分量者？

外界多認為，在心結緩解後，現任的執政優勢會讓蔡英文在所有面向幫助賴清德接班，但目前僅看到行政院為首的行政團隊，在諸多內政議題上以「政策牛肉」助攻，甚至被質疑與賴清德競辦「高度配合」；至於國安相關領域，仍是蔡英文牢牢抓在自己手裡，卻也成為賴團隊的「阿基里斯腱」。

國際關係近年變化快速，也與兩岸關係連動；下一任總統要面對的美中台局勢，只會更加錯綜複雜。這也是美方會如此關注賴清德一言一行的用意所在，因為稍有不慎，一句不精準的發言，都可能挑動各方敏感神經。