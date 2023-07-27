綠營：蔡賴國安團隊本是一體

對於民進黨總統參選人賴清德國安幕僚團隊是否與蔡英文總統團隊整合，賴清德競選辦公室昨天沒有公開回應。不過，知情人士表示，蔡賴的國安團隊本是一體，國安外交人才需長時間培養，各政黨都一樣，有延續性及重疊性。

知情人士表示，蔡總統與賴清德在一開始合作時，的確有明確分工，兩岸、外交及國防等事務，都由蔡總統一手掌握，但隨著賴清德去年被蔡指派出訪宏都拉斯，涉及外交相關工作，兩人團隊互動開始愈來愈頻繁。再加上賴在今年當選民進黨主席，隨後參加總統初選定於一尊，情勢明朗之際，交棒更明顯，蔡賴之間也正式形成合作關係，賴清德等於加入蔡國安團隊的一環，雙方團隊一起工作的緊密性也變高。

知情人士也說，蔡賴的國安團隊本是一體，在總統府內合作已成常態，從去年一月賴清德被蔡總統指派為特使訪問宏都拉斯，七月赴日弔唁日本前首相安倍晉三，到十一月出訪友邦帛琉，再到今年八月將出訪友邦巴拉圭參加總統當選人潘尼亞的就職典禮，並過境美國，都涉及外交及國安，也都是執政團隊的成果。

知情人士也說，對美關係部分，目前有駐美代表蕭美琴全權負責，蕭不僅在美國可代表蔡總統，也與賴清德有私交，賴蕭之間不需要透過其他管道，雙方會直接溝通，副手相關議題揣測其實言之過早。

另有涉外人士指出，國安及外交體系人數龐大，蔡政府內有各領域不同專業的人才，各司其職，有些揣測不一定代表蔡政府內主流意見。蔡賴在用人時其實涵蓋政府、民間及民進黨各派系，賴清德也一再強調希望廣納人才；國安外交人才需長時間培養，各政黨都一樣，有延續性及重疊性，因此蔡賴團隊大致是重疊一體的，當然也有各自核心幕僚，但雙方目前也有共識，會攜手一起拚二○二四，延續民進黨執政。