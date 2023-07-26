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金溥聰致電問朱：「執政大聯盟」是什麼？

聯合報／ 記者張睿廷侯俐安劉宛琳洪子凱／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰稱不知道黨主席朱立倫（左）所指的執政大聯盟是什麼。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰稱不知道黨主席朱立倫（左）所指的執政大聯盟是什麼。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰昨接受網路專訪，對國民黨主席朱立倫在日前全代會喊出要力促非綠團結形成「執政大聯盟」，金溥聰說，昨天上午跟朱立倫通電話時，還問「執政大聯盟是什麼？」他都不知道。

金溥聰表示，他也問侯友宜，侯友宜回應朱立倫提過幾次，但沒想到會在全代會上說出；他聽說，朱立倫是上台前，才講要說「執政大聯盟」這件事；他問朱立倫到底具體想法是什麼，朱說找時間來談一談，也找侯友宜一起，三人默契沒問題，現在是同舟共濟，就是一條心向前走。

針對國民黨立委參選人羅智強曾喊出「政黨輪替大聯盟」的構想，金溥聰則說，這是滅自己威風、長他人志氣，這都是不應該的；任何的談判，不能先將底牌打出去，哪有人這樣做的？理由就是自己怕輸，但好笑的事，「怕輸的小雞在深藍地區，這是沒有理由的」，「我看不起一些在最安全地區還在搞這些東西的人。」

金溥聰表示，國民黨全代會已經提名侯友宜，七二三（全代會）後沒有換侯正當性，這時候還在喊著要換侯，正當性差，剩下是怎樣把民調拉起來。小雞會著急可以理解，艱困選區可以理解，舒適圈選區立委還有這種人，他不能接受。

如果侯友宜民調沒辦法拉升，藍白合是否有可能變成「藍副白正」？金溥聰說，他作為打仗的人，腦袋不該想這個事情，「國民黨就算倒下去，也要挺著胸膛打下去」。他表示，國民黨選輸過，但沒有潰散，如果緊要關頭就把同志拋棄，這個黨誰願意加入？「疾風知勁草，板蕩識誠臣」，作為帶兵打仗的將軍，他不能去考慮這個問題，他怎麼對得起主帥。

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