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郭台銘會顏清標 趙少康：郭仍「年輕氣盛」
鴻海創辦人郭台銘昨天赴台中大甲鎮瀾宮拜會前立委顏清標，前晚郭台銘已經先在雲林與前縣長張榮味餐敘。據了解，郭台銘已經決定參選到底，因此在國民黨全代會後，陸續拜會地方派系，說明自己參選的決定，並請益將來做法及商議宣布時間。
郭台銘前晚夜訪雲林縣前縣長張榮味，昨到台中連跑兩廟參拜，先在關公面前發誓要推動政黨輪替，隨後到大甲鎮瀾宮與董事長顏清標會面。郭、顏兩人十指緊扣，郭笑說好兄弟見面聊天，凸顯好交情。
對於郭台銘為獨立參選總統做準備，中廣董事長趙少康昨天表示，郭曾用「年輕氣盛」形容四年前初選落敗後的退黨之舉；四年過去，在他看來，郭台銘的手段成長了，但年輕氣盛依舊。
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