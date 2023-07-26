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金溥聰：郭台銘曾問「該當王還是造王者」

聯合報／ 記者張睿廷侯俐安／台北報導
侯友宜競選辦公室執行長金溥聰。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
侯友宜競選辦公室執行長金溥聰。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰昨表示，鴻海創辦人郭台銘在國民黨中央決定徵召人選前曾問他，「我到底應該當King（王）還是King maker（造王者）？」後來徵召侯友宜，他表示願意協助郭台銘做好King maker角色，郭沒有回應。

郭台銘近期動作頻頻，金溥聰昨上網路節目接受主持人蘭萱採訪時說，郭真的不懂地方政治，盼三思；而國民黨已定於一尊，希望黨主席朱立倫盡快訂定遊戲規則，解決黨內紛亂。

金溥聰說，郭台銘在徵召之前，曾打電話給他，問了一句「我到底應該當King還是King maker？」他當時回應，現在情勢不同，侯友宜已間接表態，對國民黨來說，要逆勢操作「把不是黨員的你找回來」，困難度非常高；郭接著問，是不是再靜觀一下？他回，「可以這麼說」。

金溥聰表示，郭曾發表一篇「願意以大局為重」的文章，他看了非常感動，後來寫了一封信給郭，內容大意是說，「你問過我要當King還是King maker」，他認為郭是最適合出來做King maker，這樣人格高度會被大家尊敬，還可以在歷史留下美名，他願意以個人立場來幫助郭做好King maker角色，國家興亡關鍵時刻，不要以一己之私妨礙國家未來，尤其郭一直喊是中華民國派。他在信中也說了，如果有遲疑，就不打擾，郭有收到這封信，但就沒有回應。

金溥聰說，他要呼籲郭台銘，大家常講隔行如隔山，恕他直言，郭台銘對地方政治真的不太了解。

蘭萱問，郭台銘曾有不同想法，是否會去找他溝通？金只回應，他現在代表侯友宜，角色不合適；但黨中央也要處理，「當初是黨中央把郭台銘拉進來的」。蘭萱追問，會不會覺得應該由朱立倫去向郭台銘接觸？金溥聰表示，從朱立倫的說法聽起來，是會有一些步驟，可以觀察看看。

國民黨文傳會主委林寬裕回應，謝謝「金老師」的提醒，一定會加倍努力，完成政黨輪替的歷史使命。羅智強則說，金溥聰為侯友宜操盤總統大選，勞心勞力，他完全可以體會金操盤重任，對於他的批評指教，都概括承受、虛心反省。

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