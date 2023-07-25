這群人不挺！學者分析侯友宜選情難起色 在野合作機率被指「比颱風登陸還低」

「愈來愈少年輕人支持國民黨，侯友宜的支持度很難起色，若無好轉也很難『藍白合』！」師大政研所教授曲兆祥分析侯友宜選情指出，他民調落後主要是能力不夠，還有年輕人不支持國民黨，他認為這樣的頹勢不容易扭轉；但中山政研所教授廖達琪認為，離選舉還久不好說，並呼籲各方要以政黨輪替考量為優先。

國民黨23日正式提名新北市長侯友宜參選總統，雖然前高雄市長韓國瑜當天與侯同台，展現內部整合決心，但近來民調仍顯示侯友宜大多落居第三，若鴻海創辦人郭台銘參選，侯的民調甚至與郭不相上下，侯的民調從5月開始就掉到第三，且與第二的柯文哲差距持續擴大，要勝選難度極高。

藍失去年輕人支持

師大政研所教授曲兆祥受訪時分析，侯友宜民調低落的原因有主觀與客觀因素。主觀因素是他目前展現出的能力與格局不夠，侯作為市長表現很好，但國家領導人在兩岸、外交與國防等國政議題上，侯友宜的表態與賴清德就差了一個層級，「選民對總統候選人的要求與市長候選人不同，」曲兆祥說。

客觀條件方面，曲兆祥直言，國民黨自從前總統馬英九以後，就失去年輕人的支持，民眾黨2019年剛成立時，年輕人的支持度就超過國民黨，雖然韓國瑜曾吸引大量韓粉支持，但韓粉中的年輕人並非國民黨支持者，在40歲以下無法拉開與賴清德的差距下，又無法爭取40歲以下選民支持，要贏得大選機率非常低。

白、郭與藍合作意願低

曲兆祥分析，選民中約有40%支持民進黨，剩下60%中按照年齡劃分為1大2小，40歲以下大多支持柯文哲，40歲以上一半支持侯友宜、一半支持郭台銘，但郭台銘在40到55歲很有支持力、國民黨缺少年輕人支持下，「柯郭配」的民調就比「侯郭配」還要強。

雖然侯友宜在2022年大選結束後，曾經於三腳督民調居於領先地位，但曲兆祥認為，那是因為侯友宜的主觀因素未被凸顯，且年輕人還沒積極表態，以目前的支持者年齡分布，還有國民黨的結構因素，侯友宜很難在這場大選中勝出。曲兆祥嘆道，國民黨過去從未喊過「非綠聯盟」，今年因為支持度低所以才有此表態，但很難挽救。

侯未來2個月民調關鍵

律師陳長文近日更發文呼籲組成「政黨輪替大聯盟」，讓柯、侯、郭選出最強候選人。資深媒體人黃揚明在臉書發文分析，在野整合連個影子都還沒有，侯辦已經先喊柯侯配不可能，在「只有侯可以當主帥」的前提下，除非侯民調快速攀升到第二名，且遠遠地將柯文哲甩開，否則未來在野整合成功的機率，大概比颱風連續4年不登陸還低。

黃揚明直言，對侯友宜來說，接下來1、2個月就是選情生死門，民調回到25%的話，還有一搏空間，若持續排在第三名，就不是「打死不退」，而是「不退就被打死」了。

應以政黨輪替為優先

但中山政研所教授廖達琪受訪時表示，民調的起伏是有很多條件的，侯友宜在2月前都是第一，但因為受到國民黨整合、餵藥案等因素影響才下滑。她提醒說，距離選舉還有5個多月，民調高低還很難說，過去前台灣省長宋楚瑜參選也是選前一路領先，結果因為興票案就落選。

廖達琪認為，侯友宜的民調並非個人因素可以決定，主要是看選民的決定。她強調，有60%的選民希望政黨輪替，且民進黨長期執政對民主發展不利，就要看選民想要政黨輪替的決心有多強，還有非綠陣營的候選人如何合作，這都可以討論。

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