郭正亮預言「三腳督」最終得票率 打敗綠營唯一辦法曝

明年2024年就要舉行總統大選，目前參選人有民進黨賴清德、國民黨侯友宜以及民眾黨柯文哲。其中侯友宜民調持續不振，遭酸是「侯老三」。前立委郭正亮認為，侯友宜、柯文哲要去找兩人之間的共同點，否則最終比數就會是賴42％、柯33％、侯25％。

PTT網友以「2024幾乎結束了」為題發文，他指出，侯友宜已被國民黨正式提民，換侯幾乎是不可能的事，他預估，最終比數將會是賴42％、柯33％、侯25％，賴清德將贏150萬張票左右，若鴻海創辦人郭台銘參選，那賴清德贏面更大，唯一有機會贏過賴清德的辦法就是「郭柯合作」，但兩人都不可能當副手，所以最後很可能就是由綠營勝選。

郭正亮24日在政論節目《新聞大白話》中表示，侯友宜、柯文哲應該找到兩人之間的共同點，否則沒有棄保的意義，因為兩人都會登記參選，沒有共同點又憑什麼合流？

郭正亮表示，如果沒有找到兩人共同點，就會出現最終的預估，「42％、33％、25％，那就是用現在的民調去除以100％的時候就會變成這樣，因為現在加起來還是有未表態的部分，比如說現在表態率是80％，那就是除以0.8，算出來就是這樣」。

郭正亮表示，柯侯兩人目前還沒有找到共同點，所以不會合流，若要棄保，一定要讓人家認為你們是立志做同一件事，可是柯文哲到現在也不願意說出「下架民進黨」，給人感覺仍是「垃圾不分藍綠」，既然如此又要跟藍合什麼？民眾黨應該把柯文哲的思想理清楚，讓他的邏輯更清楚。