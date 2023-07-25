賴清德談台南政績狠被酸 她笑：創下跟市民道歉的2大奇蹟

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聯合新聞網／ 綜合報導
副總統賴清德。本報資料照
副總統賴清德。本報資料照

民進黨總統參選人賴清德在官方YouTube頻道推出新影片，分享「台南二三事」。他談到擔任台南市長期間，傾聽市民心聲建置大台南公車系統、規劃治水建設，更主動協調跨部會解決台積電用水問題等。民眾黨台北市議員林珍羽24日在《新聞大白話》節目中直指，賴當市長期間創造兩個奇蹟，分別為200多天不進市議會，還有登革熱疫情全台最嚴重。

賴清德細數擔任台南市長期間政績，包括促進區域交通系統整合，解決城鄉往來的不便、解決水患，不到三年便完成了十年防洪的保護標準、協調國科會南科管理局、經濟部自來水公司等相關部會，促成台積電根留台灣、進駐南科。

林珍羽對此在節目中表示，「台南經驗直接幻滅啦！」她直言，不理解賴清德為什麼會把台南經驗拿出來講，每一項都會被前台南市議員謝龍介打臉，不過她指出「台南創造了兩個奇蹟」，第一，首長不用進市議會被監督，這是第一個民主奇蹟；第二，賴任內台南創下全台登革熱疫情最嚴重的紀錄

林珍羽表示，高雄、台南等長期都是民進黨執政，因此長期出現貪污腐敗，「只要是綠色，我就投你」，但時間久了，選民也發現沒有變得比較好，可能換人做做看更好，所以謝龍介差一點就能翻盤，可見民意反彈之大。

林珍羽表示，賴清德擔任副總統期間沒什麼表現，只好把台南經驗拿出來講，但這支影片真的有點自曝其短、孤芳自賞，且賴離開台南後，台南黑、金、槍、騙，再加上綠電，不斷延燒，賴還要拉著立委排排站，跟市民賠失禮，這還算是一個可以被展現的經驗嗎？她也提醒賴，不要忘了，當時他是怎樣叫所有民意代表站起來道歉的。

2024大選 總統大選 賴清德 謝龍介 林珍羽

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