2024選戰／雙面刃？柯文哲近一週聲量奪冠 好感度卻慘輸賴清德、侯友宜

image source：FB／賴清德、侯友宜、柯文哲

文／陳彥羽

國民黨全代會23日確定徵召新北市長侯友宜代表國民黨角逐2024之外，各界也把焦點放在「禿子、漢子、燕子」再度合體。其中，侯友宜兩度與高雄市前市長韓國瑜擁抱，引起話題之外，韓國瑜也於臉書發文許下3個願望，第3個願望直言「就是要下架貪汙腐敗的民進黨」。

侯友宜24出席萬安演習現場，被媒體問到與韓國瑜互動密切，侯友宜說跟韓國瑜是認識多年的朋友，都是至情至性的人，見面大家互相擁抱、熱情在一起。

侯韓一起飛！侯友宜單日聲量破8萬筆 碾壓柯文哲、賴清德



根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/17～2023/07/23）統計調查，比較3位總統參選人，侯友宜聲量高點落在7月23日，共8萬471筆聲量。侯友宜在黨主席朱立倫主持下的全代會通過徵召，韓國瑜與侯友宜兩人數度擁抱，侯友宜事後也發出自己、韓國瑜以及台中市長盧秀燕的三人合照，並承諾會努力實踐韓國瑜的三個願望。韓國瑜24日臉書發文，讓我們和侯市長以及本黨的立委參選人一起攜手同步，許人民和國家更光明的未來，也替侯友宜灌進不少聲量。

柯文哲總聲量拿下週冠軍 炸金廈大橋、CPTPP話題政壇續燒

雖然侯友宜聲量創近一週單日新高。不過民眾黨總統參選人柯文哲以總聲量35萬7,852筆奪冠。柯文哲聲量最高點出現在7月17日共7萬4,243筆。7月17日柯文哲接受媒體專訪表示，相信中共會從金廈大橋長驅直入等言論的人「真的是白痴」，有問題的話，事先擺炸彈炸掉大橋便可解決。柯文哲也在同一個專訪中表示，若當選總統，是否能加入CPTPP會誠實告知國人，「不行就是不行」，專訪內容吸引不少網友討論。

另外，柯文哲除了靠自己創造聲量外，7月16日在凱達格蘭大道舉辦「公平正義救台灣」活動，時代力量立委王婉諭致詞時怒轟柯文哲是「皇帝」、「算什麼第三勢力」，引發現場一片噓聲、倒讚。王婉諭17日受訪時表示，遇到柯文哲就縮起來，算什麼時代的力量，也助漲了柯文哲的討論度。

賴「走入白宮說」傳美不滿？ 總統府、外交部齊助賴滅火

至於賴清德總聲量位居第三，其中最高點出現在7月20日，共3萬4,337筆討論。根據英國《金融時報》報導，賴清德日前發表關於「走入白宮」的說法，已挑動華府敏感神經，要求需向美官員做解釋。隨後，總統府發言人林聿禪、外交部長吳釗燮及賴清德競選辦公室陸續否認此事。賴清德20日出席公開場合，被媒體問及「走入白宮」說等議題，皆微笑未回應。

另外，鴻海集團創辦人郭台銘在臉書以「賴清德危險的信口開河」為題撰文，指出自己對賴清德的兩岸論述非常憂心，也替賴清德逼出不少網路討論度。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

賴清德好感度位居領先 侯友宜衝向第二柯文哲慘跌變「老三」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/17～2023/07/23）統計調查，3位總統參選人近一週網路好感度，賴清德的以0.42好感度居於領先地位，再來是侯友宜的0.39位居第二，而柯文哲是以0.31的好感度墊底。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月17日至2023年07月23日。

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