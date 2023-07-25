朱立倫：執政聯盟 會水到渠成

國民黨主席朱立倫在國民黨全代會提出執政大聯盟，認為有共同理念最重要。民眾黨總統參選人柯文哲說，沒人跟他談過理念。朱立倫昨回應，這階段柯很忙碌，大家很多共同政策、理念，不管立法院黨團或幕僚協調上面，都有這樣的共識，逐步堆疊起來，相信最後就會水到渠成。

朱立倫表示，過程當中，最重要的是，不要受到少數破壞者造成的藍白對立或有一些不合的情況；有些人當然希望藍白或在野愈亂愈好，「想想是誰呢？可能就是每天在五星級飯店吃香喝辣、吹冷氣的民進黨」。

國民黨立委鄭麗文昨在「千秋萬事」廣播節目受訪表示，國民黨和總統參選人侯友宜現在非常辛苦，不曉得有沒有當副的心理準備，過去黨內從沒討論過；但侯友宜是現任新北市長，如不是選總統，只是去當副手，有必要嗎？

鄭麗文說，這個月很關鍵，如果到了九月，柯文哲民調仍是在野第一，國民黨到底願不願意當副的？過去在黨內從來沒討論過，因為大家很理所當然認為國民黨當正的，再找在野搭配；但國民黨如果民調繼續落後，該怎麼辦？國民黨不是第一大黨，也會是第二大黨，民眾黨也要看國會能否過半，就看藍白有沒有辦法產生一組候選人。

【記者歐陽良盈／台北報導】柯文哲辦公室發言人陳智菡指出，柯文哲目前民調穩定領先其他在野參選人，在野勢力能集結力量，當然是政黨輪替最重要的關鍵，但也應看見民意，不要只以政黨利益來做考量，更不能忽視人心向背和民意趨勢，這樣才能盡早達成政黨輪替，完成在野勢力的共同目標。