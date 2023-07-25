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郭台銘周末再赴美 朱立倫籲為大局努力

聯合報／ 記者劉宛琳王寓中李光儀／台北報導
鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照片
鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照片

鴻海創辦人郭台銘前天於國民黨全代會開始前，發文表達「雖千萬人吾往矣」、「真實的民意大於黨意」，被解讀接下來可能獨立參選總統。據了解，郭台銘周末將再度訪美，並拜會美國前國務卿季辛吉。郭台銘辦公室表示，相關行程還在確認中，有進一步訊息會再向大家說明。

郭台銘原傳七月初訪美，並規畫拜會季辛吉，不過因當時還未約到，導致延期，改七月底出發；郭台銘訪美主要是為宣傳和平宣言，而季辛吉本月才出訪中國大陸，廿日與中國大陸國家主席習近平會面。

知情人士表示，郭台銘在國民黨全代會當天發文的內容，形同與國民黨分道揚鑣，「郭台銘不會回國民黨了，參選是遲早的事，八、九月就會宣布」。郭在聲明中暗酸國民黨是「舊式的宮廷協商」，引言孟子「雖千萬人吾往矣」，就是告訴大家他會戰鬥到最後，希望台灣人民可以給他機會「下架民進黨」。

國民黨內人士分析，郭台銘還不是總統參選人，比較難見到現任官員，可能只能拜會前官員或是智庫。該人士認為，郭再訪美，就和參加國民黨徵召一樣，可能是種宣傳或宣示，郭三月也是在訪美返台後，宣布參加國民黨徵召，這次是否會再利用訪美機會為獨立參選鋪路，值得觀察。

黨內人士表示，郭台銘在全代會前，就已不對「換侯」或整合提案再抱期待，挺郭派的串聯也全喊停；但不抱期待的同時，郭也不再和國民黨攜手同行，決定走自己的路，獨立參選總統是他的選項。全代會看似大團結，但挺郭派仍對郭有期待，只要郭參選，就會回歸。

相關人士評估，如果郭台銘無法獲得國民黨或民眾黨提名，要參選總統只能透過連署一途。依照選舉時程，九月十三日到十七日申請被連署人，十一月十四日公告總統連署結果，十一月廿日到廿四日受理總統選舉登記。在長達四個月的時間裡，郭台銘有多種不同選擇。但「連署不等於登記」，實際上仍可持續施壓國民黨和柯文哲，且力道更強。

【記者張睿廷、劉宛琳／台北報導】國民黨全代會通過提名侯友宜為總統參選人，不過，鴻海創辦人郭台銘仍動作頻頻，國民黨主席朱立倫昨天表示，大家有共同的理念、政策和想法，最重要就是希望和平、安定，沒有人希望打仗，如果再讓民進黨執政下去，再讓台獨橫行下去的話，就是兩岸走向戰爭。

朱立倫中評會致詞時提到，要為大局努力，若還是為了個人利益考量，個人權位考量，真的不應該在台灣這塊土地為人民打拚。黨內解讀可能是在對郭台銘喊話。

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