觀察站／郭台銘模糊策略 掏空藍軍

國民黨全代會正式提名新北市長侯友宜為總統參選人，鴻海創辦人郭台銘動作頻仍，前一天與多位國民黨少壯派立委參選人同台，全代會當天又與花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁同框，還發文譴責政黨政治「與民意脫節」。無論郭台銘最後是否決定參選，對苦苦掙扎於黨內整合的國民黨來說，傷害都無法避免。

郭台銘的臉書貼文，看似針對民進黨政府，實則也劍指國民黨。郭痛批政黨惡鬥、黑箱交換，政黨眼中的民意與一般人民脫節，「真實民意永遠大於黨意」，都很有針對性；他說會為了台灣的未來奮鬥、戰鬥到最後，讓人民「擁有真正思考與選擇的機會」、「雖千萬人吾往矣」，「一定不會讓大家失望」，更已經有「出征檄文」的味道。

不過，從頭到尾，郭台銘都沒說不支持侯友宜，也沒砲打國民黨。這種刻意模糊的策略，讓國民黨無從出手。也因此，面對郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲的眉來眼去，或是黨內跳船、選邊、兩面討好的黨內立委參選人，國民黨除了道德勸說，也無法做出任何處置，否則反而是給了郭台銘「真正翻臉」的藉口。

在此情況下，侯友宜難以整合藍軍，聲勢只會更弱；立委參選人為了自己選情，即使不是選邊站，也會跟進與郭台銘同台。如此一來，更凸顯了侯「不夠強」。郭台銘的做法，正一步步掏空國民黨，讓侯友宜的處境更加困難。

當然，對郭台銘而言，這樣的模糊策略不可能保持到大選結束，最快到今年九月中連署登記，最遲到今年十一月總統選舉登記，就必須揭曉最後意圖。對於郭台銘是否參選到底，政壇多半認為以其目前展現的企圖心，宣布參選只是早晚的事；而就像很多人的預測，一旦郭台銘宣布參選，這場選戰就宣告結束。

但真相是，選戰是否提前結束，並不取決於郭台銘是否宣布參選到底。經過郭的凌遲，國民黨的處境必定益發困難；而柯文哲的人氣，能否維持到十一月也大有疑義。

在郭台銘的「助攻」下，藍白都魚死網破，形同保送民進黨總統參選人賴清德當選；而延續民進黨的執政，可能早在郭台銘算計「換侯」時，就已經成定局。