北流工程款爭議 監委喊查 柯辦盼能還公道

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長期間，被爆出與廠商之間有一點九億元工程款爭議。台北市長蔣萬安日前表示，這個爭議案讓市府從去年開始，每個月要支付八十萬元利息，到現在已經累計近千萬元。監委賴振昌昨天表示，已申請自動調查。

柯文哲辦公室發言人陳智菡指出，原本文化部編列的預算不足，因此台北市府文化局還編列了二○一六年到二○一九年的連續性預算來支應，先墊支工程款，北流才得以興建；但台北市府代墊工程款後，文化部卻稱「有些部分無法支付」，最後台北市府也吸收了部分工程款，這些事情都是非常清楚的，尊重監察院的調查。

陳智菡強調，此案從二○○四年行政院拍板後就延宕多年，是柯文哲擔任台北市長任內接手並竣工的，北流開幕時蔡英文總統和文化部都開心樂見終於完工、落成啟用。

陳智菡希望調查後能還給柯文哲一個公道，不要成為政治角力或政治操作的戰場，北流是文化和音樂的場域，不該被汙名化。

賴振昌指出，北流興建期間長達十一年，其履約過程及相關協議書為何、台北市政府有無確實掌控工程進度、妥適控管工程費用，並善盡管理人責任？

他認為，為了釐清主管機關文化部與台北市政府間之爭議與相關責任，有深入調查瞭解之必要。