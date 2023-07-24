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《總統選戰4之1》郭台銘參選機率大當選機會渺茫

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
鴻海創辦人郭台銘。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
鴻海創辦人郭台銘。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

郭台銘參選贏的機會很低，但他還是有夢想！」針對郭董可能參選，彰師大教授劉兆隆認為，郭董在國民黨徵召時形同被勸退，但他有他的總統夢，因此即使當選機會渺茫還是要選。台大政治系教授王業立則說，郭台銘要通過連署有點難，但在地方政治人物的協助下不是沒機會，他參選較易吸到柯文哲的票。

在國民黨23日的全代會中，曾與總統參選人侯友宜有心結的前高雄市長韓國瑜現身力挺，讓外界認為國民黨內整合有望，但曾參與國民黨總統徵召的鴻海創辦人郭台銘卻在全代會同日發文，內容高度傾向獨立參選，讓非綠又多出一股勢力。

郭董當選機會低

然而，郭董的民調並不高，又沒有組織，很難連署，即使連署達標，當選機會也非常渺茫。依據台灣民意基金會民調（賴33.9%、柯20.5%、侯18%，郭15.2%）、中華亞太菁英交流協會（賴33.6%、柯21.1%、侯14.8%，郭12.5%）等民調，他都處於敬陪末座的狀況來看，很可能最後是保送賴清德當選。

被問到為何郭台銘知道自己贏的機會不大，為何仍有極高的可能獨立參選？彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆受訪時分析，由於年初與侯友宜競逐黨中央徵召時，他算是「非自願性的被勸退」，而且他在政治上還是有抱負與想法想要實現。

郭有想做的政策

「郭台銘沒有下一個四年可以等了，」劉兆隆直言，雖然對郭董來說時不我予，但他推測郭董還是想賭人生最後一把，因此即使參選也不會贏，還是有很高的意願參選，背後動機並非單純是政治考量。

台大政治系教授王業立受訪時分析，郭台銘尚未正式表態參選，目前民調大約10%左右，雖然他沒有組織可進行連署（需29萬公民聯署參選），未來可以觀察他正式宣布參選後，地方政治人物幫他連署的狀況。

柯、郭票源重疊

王業立表示，郭台銘還是有機會透過地方派系暗助通過連署的，而他若參選，對於現有檯面上的3個候選人都會有影響，但綠營支持者基本歸隊賴清德，藍營可能也會因為韓國瑜表態讓韓家軍歸位，而柯文哲多數支持者屬於游離選票，郭台銘參選對柯文哲的影響較大。

劉兆隆表示，郭台銘的選票結構應該是由中間選民組成，以過去的四腳督民調來看，若郭台銘參選，賴清德的民調約掉2到3%、侯友宜則是3到5%，但柯文哲就會掉10到15%，因此他認為郭台銘參選影響最大的是柯文哲，「郭的選民大多都在柯那邊。」

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