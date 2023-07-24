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向郭台銘喊話？朱立倫：若為個人權位不該在這土地打拚

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
郭台銘昨天到花蓮參加「原住民族聯合豐年節」，受到許多民眾歡迎。記者王思慧／攝影
郭台銘昨天到花蓮參加「原住民族聯合豐年節」，受到許多民眾歡迎。記者王思慧／攝影

國民黨主席朱立倫今天在中評會說，要為大局努力，若還是為了個人利益考量，個人權位考量，真的不應該在台灣這塊土地為人民打拼。

朱立倫表示，面對2024年，是最辛苦的挑戰，在提名過程中，他秉持無私無我，絕對公平公正的決心，不管總統與立委都是如此；總統參選人根據最公平的民調、立委及立委提名人和縣市長共同意見，最後決定徵召侯友宜。

朱立倫指出，國民黨必須團結所有在野力量，所有非綠朋友一起努力，否則最開心的是民進黨。只要在野分裂 ，藍營不團結，民進黨不就輕鬆躺在家裡準備勝選，只有大家一心努力，小我小一點，大我大一點，共同成就大局，政黨輪替讓大家過好日子。

朱立倫表示，只要有相同理念，大家一起團結努力，這就是我們的大聯盟；不是為了權位，不是為了個人利益。平心而論，今天如果還是為了個人的利益考量、個人的權益的權位的考量，真的不應該在台灣這塊土地為人民打拼了。一定要為大局、為台灣人民共同的利益來努力，這才是我們共同的目標。

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