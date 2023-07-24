快訊

衣服裡面多一個「小圈圈掛繩」掛衣架？ 內行曝真實用途

杜蘇芮具致災性 彭啟明：中南部「這天」有較高機會颱風假

陸中學體育館屋頂坍塌致11死 網傳官方阻擋家長認屍

郭台銘投書批判賴清德引戰 卻高達4成3不樂見他選總統

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB／郭台銘

文／陳宣懿

鴻海集團創辦人郭台銘近期動作頻頻，不斷傳出可能獨立參選，類似相關話題不斷。台灣民意基金會20日公布民調顯示，約4成3民眾不樂見郭台銘獨立參選2024總統。若郭台銘真的投入大選，同份民調也顯示賴柯侯郭4人角逐下，郭台銘支持度居末位僅獲得15.2%，其他三人分別是賴清德33.9%，柯文哲20.5%，侯友宜18%，郭台銘15.2%。進一步細部分析，民進黨支持者以5成7最樂見郭台銘參選。

嗆政府棄一中各表　郭台銘投書「華郵」帶起兩岸話題 　

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/17～2023/07/19）統計調查，近三天「郭台銘」的探索概念，主要可以分兩大類，第一類是郭台銘與蔡政府的攻防，因此出現「華盛頓郵報、冷氣還不錯、何不食肉靡」，郭台銘投書「華盛頓郵報」批評賴清德投書華爾街日報內容，帶起大家討論「一中各表、九二共識、一中框架、一個中國」。

針對7月16日民眾頂著烈日在凱道遊行，總統蔡英文卻穿著棒球外套出席全代會並稱「冷氣還不錯」，郭台銘發文批評，古有晉惠帝言「何不食肉糜」，今有蔡政府「冷氣還不錯」。貼文下方留言中，粉專「辣台派」回應「郭董一定要出來選！中華民國不能沒有你！」讓網友大酸，「這究竟是反串還是忘記切帳號呢？原來綠營支持者一直在動員幫郭董造勢啊！」

外傳「郭柯配、併購說」　郭台銘回「好問題」引關注

近三天「郭台銘」的探索概念第二類則是總統話題，郭台銘與柯文哲、侯友宜的互動備受關注。其中「郭柯配、併購說」更是引起大家熱烈討論，當郭台銘被問到「郭柯配」可能性時，他回應「好問題」。

郭台銘,搶佔,總統,進攻,蔡政府,侯友宜,柯文哲,郭柯配,併購說,2024選戰,KEYPO,大數據關鍵引擎,輿情系統,輿情分析,輿情分析系統

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月17日至2023年07月19日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『郭台銘』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

延伸閱讀

王婉諭716遊行轟藍綠白聲量破三萬　美女醫：救時力選情為時已晚

川普稱台搶晶片生意　陳建仁：台美雙贏互利　網友：連前總統都不敢嘴

談藍白合「這些區不提名人選」！柯文哲：國民黨很多候選人來拜託我

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

2024大選 總統大選

延伸閱讀

讚郭台銘是台灣之光 傅崐萁曝很少聽到郭致詞「因為會做事比較不會講話」

直言國民黨離「真正的整合」還很遠 學者揭侯友宜獲提名後有這些挑戰

藍營全代會高喊「政黨輪替」營造團結 整合郭台銘仍是挑戰

郭台銘參選到底？陳玉珍：相信郭會為改變國家做最好的決定

相關新聞

李乾龍點名這三人要喚回郭台銘 才能讓侯友宜定於一尊

國民黨前秘書長李乾龍今天表示，團結高雄市前市長韓國瑜只是一步，國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫和立法院前院長王金...

向郭台銘喊話？朱立倫：若為個人權位不該在這土地打拚

國民黨主席朱立倫今天在中評會說，要為大局努力，若還是為了個人利益考量，個人權位考量，真的不應該在台灣這塊土地為人民打拼。

郭台銘投書批判賴清德引戰 卻高達4成3不樂見他選總統

鴻海集團創辦人郭台銘近期動作頻頻，不斷傳出可能獨立參選，類似相關話題不斷。台灣民意基金會20日公布民調顯示，約4成3民眾不樂見郭台銘獨立參選2024總統。

時力：侯友宜居住正義大開倒車 高喊公平正義備感諷刺

時代力量發言人余佳蒨今天說，新北市長侯友宜和國民黨放任黑金，新北市居住正義大開倒車，如今高喊公平正義，只會讓人備感諷刺，...

藍白在野組執政大聯盟？朱立倫：相信最後會水到渠成

國民黨主席朱立倫昨天在國民黨全會提出執政大聯盟，有共同的理念最重要。民眾黨總統參選人柯文哲說，沒有人跟他談過理念。朱立倫...

傅崐萁接待郭台銘是否涉及黨紀 朱立倫避而不談

鴻海創辦人郭台銘昨天發文被國民黨解讀「類參選」，對於鴻海創辦人郭台銘是否獨立參選？國民黨主席朱立倫上午沒有正面回應，他表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦