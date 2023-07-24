郭台銘投書批判賴清德引戰 卻高達4成3不樂見他選總統
image source：FB／郭台銘
文／陳宣懿
鴻海集團創辦人郭台銘近期動作頻頻，不斷傳出可能獨立參選，類似相關話題不斷。台灣民意基金會20日公布民調顯示，約4成3民眾不樂見郭台銘獨立參選2024總統。若郭台銘真的投入大選，同份民調也顯示賴柯侯郭4人角逐下，郭台銘支持度居末位僅獲得15.2%，其他三人分別是賴清德33.9%，柯文哲20.5%，侯友宜18%，郭台銘15.2%。進一步細部分析，民進黨支持者以5成7最樂見郭台銘參選。
嗆政府棄一中各表 郭台銘投書「華郵」帶起兩岸話題
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/17～2023/07/19）統計調查，近三天「郭台銘」的探索概念，主要可以分兩大類，第一類是郭台銘與蔡政府的攻防，因此出現「華盛頓郵報、冷氣還不錯、何不食肉靡」，郭台銘投書「華盛頓郵報」批評賴清德投書華爾街日報內容，帶起大家討論「一中各表、九二共識、一中框架、一個中國」。
針對7月16日民眾頂著烈日在凱道遊行，總統蔡英文卻穿著棒球外套出席全代會並稱「冷氣還不錯」，郭台銘發文批評，古有晉惠帝言「何不食肉糜」，今有蔡政府「冷氣還不錯」。貼文下方留言中，粉專「辣台派」回應「郭董一定要出來選！中華民國不能沒有你！」讓網友大酸，「這究竟是反串還是忘記切帳號呢？原來綠營支持者一直在動員幫郭董造勢啊！」
外傳「郭柯配、併購說」 郭台銘回「好問題」引關注
近三天「郭台銘」的探索概念第二類則是總統話題，郭台銘與柯文哲、侯友宜的互動備受關注。其中「郭柯配、併購說」更是引起大家熱烈討論，當郭台銘被問到「郭柯配」可能性時，他回應「好問題」。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月17日至2023年07月19日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『郭台銘』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。
*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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