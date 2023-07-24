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跨過高屏溪 柯文哲：最南端出發 翻轉台灣

聯合報／ 記者劉星君徐如宜／連線報導
民眾黨總統參選人柯文哲（中）昨參加屏東「台灣選哲之友會」成立大會，喊出要改變台灣未來。記者劉星君／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（中）昨參加屏東「台灣選哲之友會」成立大會，喊出要改變台灣未來。記者劉星君／攝影

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨天直搗綠營票倉高屏地區，為兩地「台灣選哲之友會」授旗，柯文哲說他「不僅跨過濁水溪，還跨過高屏溪」，民眾黨將加強南部的經營。至於「藍白合」，他認為應是價值理念的討論，而非權位分配，但沒人跟他談過政策和價值理念，如果不解決，很難得到人民支持。

柯文哲說，他這輩子最困難的事就是挑戰一日雙塔，從基隆富貴角燈塔一路騎到墾丁鵝鑾鼻燈塔，很多人認為不可能，他還是完成了，屏東選哲之友會成立，象徵從台灣最南端出發，一路往北，翻轉台灣歷史、改變台灣未來。

柯文哲說，民眾黨雖是小黨，常有人批評人才不夠多，這反而是優點；人才不夠多，別的黨講「聯合政府」大家不信，他講聯合政府大家一定會信，「因為我們不分顏色，用人唯才」，民眾黨要建立聯合政府，團結台灣，終結藍綠惡鬥，讓台灣可以重新成為一個團結、和諧的國家。

柯表示，民眾黨會出現，就是因為人民對國、民兩黨有厭倦感，民進黨跟卅年前還是一樣嗎？「沒想到墮落是如此的快速」，台灣已經歷三次政黨輪替，真的有比前過得更好嗎？這幾年看到民進黨的傲慢，黨政軍退出媒體是哪個政黨的主張？結果是誰控制了媒體，每天利用側翼、網軍帶風向？在立法院也看到民進黨鴨霸、一黨獨大的傲慢。

國民黨主席朱立倫昨在全代會提到，未來重返執政要建立和平、安定、正義的執政大聯盟。柯說，國會三黨不過半的機會很高，他覺得還是那句話，還是要價值、政策、理念的相合，希望民眾黨可以帶來新的政治文化，更重要的是有政治價值，不會為短期利益犧牲長期利益，不會為少數人的利益犧牲多數人的利益，也不會為政黨利益犧牲國家利益。

柯文哲說，他選總統的理想，乃希望台灣是美麗之島福爾摩沙，而不是像外國媒體描述的兵凶戰危，台灣應作為中美溝通橋梁，而非中美對抗棋子，台灣應是團結和諧社會，不是分裂仇恨國家，要達此目的，要有清廉、勤政、愛鄉土與愛民的政府領導，而非每天搞分裂，破壞製造仇恨。

有人說明年總統選舉是戰爭與和平的選擇，柯文哲認為是不對的，「我們能不能重新建立一個團結而能自主的台灣，讓台灣勇敢地面向全世界？這才是二○二四總統選舉最重要的目標。」

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