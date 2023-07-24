聽新聞
test
0:00 / 0:00

推國家希望工程 賴清德：盼對等尊嚴 與陸對話

聯合報／ 記者黃寅陳秋雲范榮達／連線報導
民進黨總統參選人賴清德（中）昨天說，若當選總統，要結合台灣社會各界力量推動「國家希望工程」。記者黃寅／攝影
民進黨總統參選人賴清德（中）昨天說，若當選總統，要結合台灣社會各界力量推動「國家希望工程」。記者黃寅／攝影

民進黨總統參選人賴清德昨先直搗藍鐵票倉苗栗，再揮軍台中，連續出席兩場大型造勢活動。賴清德說，若當選，要結合台灣社會各界力量推動「國家希望工程」，讓國家更進步；另外，只要維持對等、尊嚴原則，台灣也願意和中國進行對話及合作。

賴清德昨馬不停蹄，上午先至苗栗出席全國客家青年座談會，下午轉往台中出席「中區宗教賴清德後援會成立大會」，他說，打造出民主和平、創新繁榮和公益永續的台灣，第一件要做的，就是堅定主張台灣不是中國的一部分，「我們有我們的主權，台灣這塊土地屬於我們的，不屬於任何別人的」。他要用中華民國台灣來團結社會，也會繼續蔡英文總統四項堅持的對策，就是堅守民主自由的體制、維持兩岸和平的現狀。

賴清德說，台灣宗教團體是安定社會重量力量，他要和大家一樣推動公益，也呼籲大家團結推動長照3.0，他也會努力推動〇到六歲國家養2.0，以及先前提出的私校生補助等政見。

總統府秘書長林佳龍致詞時則批藍白總統參選人，不是講空話、就是說錯話；要領導台灣，須具備國家領導的條件，他認為第一要有台灣心，不要整天用那些口號，「一中啦、九二啦」，不要再玩弄那些名詞，最重要是台灣的主體性。

行政院副院長鄭文燦說，民主的台灣跟威權的中國走不同的路，目前三名總統參選人，一個挺台灣跟美國廿一世紀貿易倡議，另外兩人要重回服貿；賴清德地方經驗最完整，是站在成熟起跑點的參選人，民進黨過去八年成績，代表台灣走在正確的路線，要讓世界看到台灣、認同台灣、保護台灣，這路線要保持下去。

【記者丘采薇／台北報導】民進黨總統參選人賴清德最近行程滿檔，到各地參加百工百業後援會成立大會，進入第二輪作戰。據悉，賴清德規畫「陸戰」主要分為四階段，第一階段是各地「信賴台灣之友會」成立，第二階段專攻百工百業，包括最近醫師、會計師及全國青商人等挺賴團體成立；第三階段則是配合競選總部成立，最快九月底或十月開張，將舉行大型造勢；第四階段則是全面與民進黨各地立委參選人聯合造勢，「陸軍」一步步壓境全國。

據了解，賴「空戰」規畫不會少，後續作戰依然會主打「走到民眾面前」，但不會為了爭取話題刻意改變「人設」，仍將以大眾熟悉的「賴醫師」角色亮相，希望穩重形象與對手形成對比。

2024大選 總統大選 賴清德 蔡英文 服貿 林佳龍 鄭文燦

延伸閱讀

信賴台灣之友會成立基隆漁業後援會 卓榮泰授旗造勢

賴清德穿梭台中 廟宇上香全程唸唸有詞還學神明跨步

批評中國宗教受打壓 賴清德：要有勇氣和受壓迫的族群宗教站在一起

爭取和平絕不走回頭路 賴清德：但對等尊嚴下可對話

相關新聞

藍全代會大團結 侯友宜獲提名 朱立倫喊執政聯盟

國民黨全代會昨天通過提名新北市長侯友宜為國民黨總統參選人，侯友宜當面為四年前努力不夠向高雄市前市長韓國瑜致歉，搭肩抱韓釋出善意。「禿子（韓）、漢子（侯）、燕子（台中市長盧秀燕）」暌違五年再度同台，三人攜手高喊「政黨輪替、台灣更好」，營造全黨大團結氣勢。

侯友宜：兩岸交流 遠離戰爭

國民黨全代會昨天通過侯友宜為國民黨總統參選人。侯友宜致詞表示，避免戰爭、追求和平是每個國家領袖最重要的責任，沒有和平，一...

推國家希望工程 賴清德：盼對等尊嚴 與陸對話

民進黨總統參選人賴清德昨先直搗藍鐵票倉苗栗，再揮軍台中，連續出席兩場大型造勢活動。賴清德說，若當選，要結合台灣社會各界力...

頻拋韓哏 侯友宜贏得滿堂彩

國民黨全代會，外界關注總統參選人侯友宜與高雄市前市長韓國瑜如何互動。侯友宜致詞表示縣市首長是他的榜樣「特別是韓市長」，也...

跨過高屏溪 柯文哲：最南端出發 翻轉台灣

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨天直搗綠營票倉高屏地區，為兩地「台灣選哲之友會」授旗，柯文哲說他「不僅跨過濁水溪，還跨...

信賴台灣之友會成立基隆漁業後援會 卓榮泰授旗造勢

基隆市信賴台灣之友會今天舉辦漁業後援會成立大會，民進黨前主席卓榮泰授旗給擔任後援會總會長的基隆區漁會理事長簡建輝，現場漁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦