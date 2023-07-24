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藍全代會大團結 侯友宜獲提名 朱立倫喊執政聯盟

聯合報／ 記者劉宛琳張睿廷程遠述／新北報導
國民黨全代會上「漢子、禿子、燕子」再度合體，營造黨內大團結。記者胡經周／攝影
國民黨全代會上「漢子、禿子、燕子」再度合體，營造黨內大團結。記者胡經周／攝影

攜手喊「政黨輪替、台灣更好」

國民黨全代會昨天通過提名新北市長侯友宜為國民黨總統參選人，侯友宜當面為四年前努力不夠向高雄市前市長韓國瑜致歉，搭肩抱韓釋出善意。「禿子（韓）、漢子（侯）、燕子（台中市長盧秀燕）」暌違五年再度同台，三人攜手高喊「政黨輪替、台灣更好」，營造全黨大團結氣勢。

國民黨主席朱立倫昨天宣布提名侯友宜，現場黨代表舉手通過，未有鬧場情況。據了解，黨中央已提早排除可能的狀況，也沒有黨代表在臨時動議提案，僅有黨代表發表希望團結的言論。

侯友宜昨天抵達全代會會場後，在門口等候韓國瑜。韓到場後，侯立刻上前緊抓韓的肩膀，主動擁抱韓。侯友宜受訪表示，非常高興韓國瑜能參加全代會，他非常感動，四年前在選舉過程中，「侯友宜做得不夠」，對韓「真歹勢」。

侯韓擁抱 國民黨昨天召開全代會，正式通過提名新北市長侯友宜（前右），高雄市前市長韓國瑜（前左）上台與侯擁抱。記者胡經周／攝影
侯韓擁抱 國民黨昨天召開全代會，正式通過提名新北市長侯友宜（前右），高雄市前市長韓國瑜（前左）上台與侯擁抱。記者胡經周／攝影

侯韓盧三人合體 現場氣氛沸騰

韓國瑜也正面回應侯友宜，當場許三個願望：中華民國國運昌隆、人民安居樂業；兩岸和平交流發展、永遠不會有戰爭；一定要下架貪汙腐敗、謀財害命的民進黨，「在中國國民黨推出的總統候選人侯友宜先生的領導之下，下架民進黨。」

侯友宜致詞時，特別提到韓國瑜是他的榜樣，他也一直把韓曾說過的「莫忘世上苦人多」放在心上。侯致詞結束後，韓國瑜上台與侯友宜當眾擁抱，兩人在台上牽著手、摟著對方，過程中還不斷交頭接耳，隨後盧秀燕也加入，主持人高喊「禿子、漢子、燕子合體了」，現場氣氛沸騰到最高點。

朱立倫表示，在選戰的過程當中碰到很多困難、亂流，但國民黨有堅定的決心、堅強的意志，只要團結，沒有什麼不可能，若不團結，就什麼都不可能；大家也知道要放下自我，遇到困難時，「小我小一點、大我大一點」，秉持「成功不必在我，成功一定有我」的心。

朱立倫表示，要拚二○二四翻轉台灣，要結合每一份力量，不但藍營要團結，讓在野能夠合組大聯盟，未來執政後也要建立一個和平、安定、正義的執政大聯盟；二○二四是一個和平跟戰爭的選戰、光明台灣對黑暗台灣的選戰，更是一個公平正義對綠色特權的選戰。朱指出，侯友宜是掃黑、掃除不公不義的英雄，現在是新北市的鐵漢市長，未來是中華民國的鐵漢總統，「選擇國民黨，就有和平安定的未來、穩定供電光明的台灣，重建公平正義的台灣」。

2024大選 總統大選 韓國瑜 侯友宜 朱立倫 盧秀燕

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