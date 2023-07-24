江啟臣：給台灣機會 洪孟楷：感動的時刻

國民黨昨天全代會正式提名新北市長侯友宜為總統參選人，藍營定於一尊，營造團結氣勢。不過，藍營立委參選人除呼籲團結挺侯外，也有不少聲音擔憂在野力量的整合問題。

國民黨立委江啟臣表示，大家目標一致，全力支持侯友宜及黨籍提名立委候選人，也拜託所有支持國民黨好朋友、對民進黨執政失望或不滿的朋友要有共同目標，給侯友宜也給台灣一次機會，下架民進黨。

國民黨立委洪孟楷表示，這次全代會感動的時刻很多，例如「禿子、燕子、漢子」合體，許多人爭相合照，還有五個月要繼續打拚，拚政黨輪替跟台灣更好。

國民黨立委傅崐萁表示，為了下架民進黨，最重要的是跟所有非綠力量、友善的朋友保持聯繫、盡量整合，過去有很多流言蜚語都不重要，現最重要是怎樣跨出大步、接納各方整合非綠。

曾表態「挺郭」的立委陳玉珍表示，想下架民進黨就必須在野力量一起團結，有智慧的各政黨高層及有志改變國家的人，都會共同努力，她沒有能力勸誰要不要參選，但相信友宜或郭台銘都是一心為國家，大家應一起努力，相信郭台銘會為改變國家做最好的決定。