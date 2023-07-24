頻拋韓哏 侯友宜贏得滿堂彩

國民黨全代會，外界關注總統參選人侯友宜與高雄市前市長韓國瑜如何互動。侯友宜致詞表示縣市首長是他的榜樣「特別是韓市長」，也提自己將韓的「莫忘世上苦人多」放在心上，全場兩度響起歡呼聲，還有黨代表尖叫；韓則許願在侯的領導下下架民進黨，更在台上擁抱，讓黨代表們情緒沸騰。

目前沒有公職身分的韓國瑜，擁有大批死忠支持者，更頗受國民黨基層黨員支持，他被視為侯友宜必須整合的頭號對象。

侯友宜放下身段，昨天上午八時五十四分就在全代會會場外的路口等待韓國瑜。韓九時二分抵達，侯立刻上前握手摟肩，同框受訪時也當面向韓致歉，到了全代會台上，兩人也再度擁抱，力求破除心結傳聞。

侯友宜致詞說，在這幾年選舉中，韓國瑜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安及該黨執政的各位縣市首長都是他的榜樣，「特別是韓市長」，全場頓時響起歡呼聲。侯隨後表示，過去這些年來，韓國瑜為了國民黨、為了中華民國付出與貢獻，更令他深深感動，韓的一句話「莫忘世上苦人多」，他一直放在心上，此話一出口，二度響起歡呼與掌聲。

韓、侯互動熱絡，讓國民黨基層黨代表相當振奮。韓國瑜魅力不減，場內有黨提名的立委參選人搶著合照，場外則有韓粉自製旗幟、標語大喊「選總統」、「韓國瑜加油」。