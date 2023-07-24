聽新聞
test
0:00 / 0:00

頻拋韓哏 侯友宜贏得滿堂彩

聯合報／ 記者張睿廷程遠述／新北報導
國民黨全代會正式通過提名新北市長侯友宜（右）為國民黨總統參選人，高雄市前市長韓國瑜（左）上台與侯友宜擁抱，營造黨內大團結。記者胡經周／攝影
國民黨全代會正式通過提名新北市長侯友宜（右）為國民黨總統參選人，高雄市前市長韓國瑜（左）上台與侯友宜擁抱，營造黨內大團結。記者胡經周／攝影

國民黨全代會，外界關注總統參選人侯友宜與高雄市前市長韓國瑜如何互動。侯友宜致詞表示縣市首長是他的榜樣「特別是韓市長」，也提自己將韓的「莫忘世上苦人多」放在心上，全場兩度響起歡呼聲，還有黨代表尖叫；韓則許願在侯的領導下下架民進黨，更在台上擁抱，讓黨代表們情緒沸騰。

目前沒有公職身分的韓國瑜，擁有大批死忠支持者，更頗受國民黨基層黨員支持，他被視為侯友宜必須整合的頭號對象。

侯友宜放下身段，昨天上午八時五十四分就在全代會會場外的路口等待韓國瑜。韓九時二分抵達，侯立刻上前握手摟肩，同框受訪時也當面向韓致歉，到了全代會台上，兩人也再度擁抱，力求破除心結傳聞。

侯友宜致詞說，在這幾年選舉中，韓國瑜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安及該黨執政的各位縣市首長都是他的榜樣，「特別是韓市長」，全場頓時響起歡呼聲。侯隨後表示，過去這些年來，韓國瑜為了國民黨、為了中華民國付出與貢獻，更令他深深感動，韓的一句話「莫忘世上苦人多」，他一直放在心上，此話一出口，二度響起歡呼與掌聲。

韓、侯互動熱絡，讓國民黨基層黨代表相當振奮。韓國瑜魅力不減，場內有黨提名的立委參選人搶著合照，場外則有韓粉自製旗幟、標語大喊「選總統」、「韓國瑜加油」。

2024大選 總統大選 韓國瑜 侯友宜 韓粉 張善政 盧秀燕 蔣萬安

延伸閱讀

直言國民黨離「真正的整合」還很遠 學者揭侯友宜獲提名後有這些挑戰

侯友宜參加獅子會活動 高喊會打逆轉勝

韓國瑜、侯友宜同框喊「下架民進黨」 陳其邁：交由選民判斷

挺郭派議長缺席藍全代會 侯友宜：要團結所有人的力量

相關新聞

藍全代會大團結 侯友宜獲提名 朱立倫喊執政聯盟

國民黨全代會昨天通過提名新北市長侯友宜為國民黨總統參選人，侯友宜當面為四年前努力不夠向高雄市前市長韓國瑜致歉，搭肩抱韓釋出善意。「禿子（韓）、漢子（侯）、燕子（台中市長盧秀燕）」暌違五年再度同台，三人攜手高喊「政黨輪替、台灣更好」，營造全黨大團結氣勢。

侯友宜：兩岸交流 遠離戰爭

國民黨全代會昨天通過侯友宜為國民黨總統參選人。侯友宜致詞表示，避免戰爭、追求和平是每個國家領袖最重要的責任，沒有和平，一...

推國家希望工程 賴清德：盼對等尊嚴 與陸對話

民進黨總統參選人賴清德昨先直搗藍鐵票倉苗栗，再揮軍台中，連續出席兩場大型造勢活動。賴清德說，若當選，要結合台灣社會各界力...

頻拋韓哏 侯友宜贏得滿堂彩

國民黨全代會，外界關注總統參選人侯友宜與高雄市前市長韓國瑜如何互動。侯友宜致詞表示縣市首長是他的榜樣「特別是韓市長」，也...

跨過高屏溪 柯文哲：最南端出發 翻轉台灣

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨天直搗綠營票倉高屏地區，為兩地「台灣選哲之友會」授旗，柯文哲說他「不僅跨過濁水溪，還跨...

信賴台灣之友會成立基隆漁業後援會 卓榮泰授旗造勢

基隆市信賴台灣之友會今天舉辦漁業後援會成立大會，民進黨前主席卓榮泰授旗給擔任後援會總會長的基隆區漁會理事長簡建輝，現場漁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦