直言國民黨離「真正的整合」還很遠 學者揭侯友宜獲提名後有這些挑戰

雖然韓國瑜願意相挺，讓國民黨在全代會後順利提名侯友宜參選，但他的總統之路上，還有郭台銘與柯文哲這兩個挑戰！由於郭台銘同日也發文，不排除獨立參選，且柯文哲的民調仍大幅領先侯友宜，未來要整合「非綠聯盟」的路還很漫長。

侯友宜黨外挑戰多

國民黨23日舉行全代會，黨內各方勢力都到齊挺侯，連之前傳出與侯友宜有心結的前高雄市長韓國瑜也現身相挺，並給侯友宜擁抱，侯友宜也公開向韓國瑜致歉，國民黨內看來已整合完畢，但曾參與國民黨總統徵召的鴻海創辦人郭台銘，卻同時於臉書發文，強調不受政黨把持，被外界解讀恐獨立參選。

且從目前的總統大選民調來看，包括中華亞太菁英協會、QuickseeK、年代與震傳媒等多家民調做出來，侯友宜都仍屈居第三，落後第二名的民眾黨主席柯文哲至少6%。雖然柯文哲加上侯友宜的民調一定會超過民進黨提名的賴清德，但藍白合目前仍有許多挑戰。

藍白價值有大差距

特別是當媒體報導，柯文哲曾與朱立倫通過話，並與國民黨秘書長黃健庭會面談論「藍白合」議題時，民眾黨還由競選總部總幹事黃珊珊大動作到北檢，提告媒體加重誹謗罪，顯示柯文哲並沒有像國民黨一樣急於組成「藍白合」，加上柯文哲過去也沒有強調「下架民進黨」，看來與國民黨的價值觀仍有不小差距。

師大政研所教授曲兆祥受訪時分析，國民黨23日的全代會有幾個正面意義，包括換侯的聲音消失，還有前高雄市長韓國瑜很給侯友宜與黨中央面子，願意挺身而出支持侯友宜，但其實國民黨距離藍白合還很遠。他直言，柯文哲過去已經講過很多次，等國民黨整合好內部再跟他談，但如今是要跟侯友宜談、跟黨主席朱立倫談，還是郭台銘？

應優先整合郭董

「國民黨離真正的整合還很遠。」曲兆祥指出，韓國瑜並沒有要選總統，若以要選總統的非綠聯盟來看，目前是柯文哲、郭台銘與侯友宜，如今，三方勢力仍不願妥協，可見國民黨根本還沒有整合好非綠勢力，「韓國瑜並不代表柯文哲與郭台銘，只是黨內已大致完成整合，」曲兆祥說。

曲兆祥認為，還是要先讓郭台銘回心轉意支持侯友宜，才有跟柯談合作的籌碼。他表示，朱立倫年初就在講「非綠聯盟」，但如今代表國民黨的侯友宜還不是非綠聯盟中民調最高的，在國民黨尚未整合成功下，遑論「藍白合」。

提升支持度最重要

雖然全代會後，國民黨的異音比起會前少了許多，但從整合郭台銘開始，到與柯文哲怎麼合作？對國民黨與侯友宜來說，都還是漫漫長路。政治是現實的，有實力的人才有談條件的空間，侯友宜除非能爭取到更多選民支持，才會有與郭台銘、柯文哲叫板，進一步整合在野聯盟的可能。

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