快訊

南投暴雨交流道淹成「黃河」！賓士車硬闖直接拋錨 連帶2童受困

靠台恐成強颱！杜蘇芮颱風變強增胖 周三起3地區影響最劇烈

杜蘇芮颱風進逼有機會放颱風假？ 張善政：基北北桃會及時做出決策

聽新聞
test
0:00 / 0:00

直言國民黨離「真正的整合」還很遠 學者揭侯友宜獲提名後有這些挑戰

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
侯友宜雖在黨內爭取到韓國瑜支持，但在非綠聯盟整合方面，還有很多努力空間。（國民黨臉書）
侯友宜雖在黨內爭取到韓國瑜支持，但在非綠聯盟整合方面，還有很多努力空間。（國民黨臉書）

雖然韓國瑜願意相挺，讓國民黨在全代會後順利提名侯友宜參選，但他的總統之路上，還有郭台銘柯文哲這兩個挑戰！由於郭台銘同日也發文，不排除獨立參選，且柯文哲的民調仍大幅領先侯友宜，未來要整合「非綠聯盟」的路還很漫長。

侯友宜黨外挑戰多

國民黨23日舉行全代會，黨內各方勢力都到齊挺侯，連之前傳出與侯友宜有心結的前高雄市長韓國瑜也現身相挺，並給侯友宜擁抱，侯友宜也公開向韓國瑜致歉，國民黨內看來已整合完畢，但曾參與國民黨總統徵召的鴻海創辦人郭台銘，卻同時於臉書發文，強調不受政黨把持，被外界解讀恐獨立參選。

且從目前的總統大選民調來看，包括中華亞太菁英協會、QuickseeK、年代與震傳媒等多家民調做出來，侯友宜都仍屈居第三，落後第二名的民眾黨主席柯文哲至少6%。雖然柯文哲加上侯友宜的民調一定會超過民進黨提名的賴清德，但藍白合目前仍有許多挑戰。

藍白價值有大差距

特別是當媒體報導，柯文哲曾與朱立倫通過話，並與國民黨秘書長黃健庭會面談論「藍白合」議題時，民眾黨還由競選總部總幹事黃珊珊大動作到北檢，提告媒體加重誹謗罪，顯示柯文哲並沒有像國民黨一樣急於組成「藍白合」，加上柯文哲過去也沒有強調「下架民進黨」，看來與國民黨的價值觀仍有不小差距。

師大政研所教授曲兆祥受訪時分析，國民黨23日的全代會有幾個正面意義，包括換侯的聲音消失，還有前高雄市長韓國瑜很給侯友宜與黨中央面子，願意挺身而出支持侯友宜，但其實國民黨距離藍白合還很遠。他直言，柯文哲過去已經講過很多次，等國民黨整合好內部再跟他談，但如今是要跟侯友宜談、跟黨主席朱立倫談，還是郭台銘？

應優先整合郭董

「國民黨離真正的整合還很遠。」曲兆祥指出，韓國瑜並沒有要選總統，若以要選總統的非綠聯盟來看，目前是柯文哲、郭台銘與侯友宜，如今，三方勢力仍不願妥協，可見國民黨根本還沒有整合好非綠勢力，「韓國瑜並不代表柯文哲與郭台銘，只是黨內已大致完成整合，」曲兆祥說。

曲兆祥認為，還是要先讓郭台銘回心轉意支持侯友宜，才有跟柯談合作的籌碼。他表示，朱立倫年初就在講「非綠聯盟」，但如今代表國民黨的侯友宜還不是非綠聯盟中民調最高的，在國民黨尚未整合成功下，遑論「藍白合」。

提升支持度最重要

雖然全代會後，國民黨的異音比起會前少了許多，但從整合郭台銘開始，到與柯文哲怎麼合作？對國民黨與侯友宜來說，都還是漫漫長路。政治是現實的，有實力的人才有談條件的空間，侯友宜除非能爭取到更多選民支持，才會有與郭台銘、柯文哲叫板，進一步整合在野聯盟的可能。

【更多精采內容，詳見

2024大選 總統大選 侯友宜 柯文哲 韓國瑜 郭台銘 藍白合 國民黨 民調

延伸閱讀

侯友宜參加獅子會活動 高喊會打逆轉勝

藍營全代會高喊「政黨輪替」營造團結 整合郭台銘仍是挑戰

韓國瑜、侯友宜同框喊「下架民進黨」 陳其邁：交由選民判斷

挺郭派議長缺席藍全代會 侯友宜：要團結所有人的力量

相關新聞

直言國民黨離「真正的整合」還很遠 學者揭侯友宜獲提名後有這些挑戰

雖然韓國瑜願意相挺，讓國民黨在全代會後順利提名侯友宜參選，但他的總統之路上，還有郭台銘與柯文哲這兩個挑戰！由於郭台銘同日也發文，不排除獨立參選，且柯文哲的民調仍大幅領先侯友宜，未來要整合「非綠聯盟...

藍營全代會高喊「政黨輪替」營造團結 整合郭台銘仍是挑戰

國民黨總統參選人侯友宜今天在全代會除當面向前高雄市長韓國瑜致歉外，也與韓國瑜、台中市長盧秀燕同台，「燕子、禿子、漢子」合...

朱立倫喊執政大聯盟！黨內分析藍白合空間不大：只可能出現在選後立法院

國民黨今天召開全代會，黨主席朱立倫喊出要力促非綠團結形成執政大聯盟，讓藍白合又成焦點。黨內分析，選前藍白合作空間不大，不...

影／高雄市台灣選哲之友會成立 柯文哲：建立團結自主的台灣

民眾黨今天下午在高雄林皇宮舉行「高雄市台灣選哲之友會」成立大會，現場約1500人參加，主席柯文哲授旗給高雄市台灣選哲之友...

朱金操刀助侯友宜掃除雜音 全代會大團結是風暴前寧靜？

國民黨全代會今天順利通過侯友宜為2024年總統侯選人提名案，在黨中央高舉團結大旗，侯競辦傾盡全力掃除雜音下，全代會場內無風無雨，但無聲下的真正心聲，大家都心照不宣，隱形風暴即將到來，知情人士坦言「整合問題現在才開始」。

影／跨過濁水溪 柯文哲：藍白合重理念價值非權位分配

台灣民眾黨主席柯文哲今天直入高屏，自許不僅跨過濁水溪，還跨過高屏溪！下午在「高雄市台灣選哲之友會」成立大會聯訪時表示，今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦