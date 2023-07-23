喊想和習近平共進晚餐、當總統走進白宮 賴清德對外言論難消台獨疑慮

一下子說中國國家主席習近平喝咖啡，一下子又說希望以總統走進美國白宮；沒有人知道民進黨總統參選人賴清德真正的想法！賴清德近來在對中、對美的言論，令人擔心他把敏感的國政議題輕佻化，失去總統的穩重與高度。

心中想台獨？

民進黨總統參選人賴清德5月出席「2024校園總統馬拉松」座談，被問及「最想跟哪位國家元首共進晚餐？」賴清德秒回：「習近平」，還說他會勸習近平壓力不要太大，「人民的福祉最重要，和平對大家都有好處，」引發外界錯愕：賴對兩岸問題如此跳躍式思考，能有助解決問題嗎？

接著賴清德在7月10日又說：「當台灣總統可以走進白宮，我們追求的政治目標已經達成。」雖說目的是在合理化台獨，但要美國承認台獨的言論不免挑動敏感神經。英國《金融時報》19日還爆料賴清德這番言論引發美方官員要求台方澄清，雖然總統府否認美國有對賴清德進行關切，但也讓不少人憂慮賴清德心中還是想要台獨。

憂動搖挺台決心

賴清德擔任行政院長時，曾於立法院備詢時說自己是「務實的台獨工作者」，但在被民進黨提名參選總統後，就改成蔡英文路線「台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，不必另外宣布台灣獨立」，可是近來他又說「台灣總統可以走進白宮」，難免讓民眾懷疑，維持現狀只是一種他投機的操作。

回顧民進黨前總統陳水扁提出「一邊一國」後，中國隨即就宣佈「反分裂國家法」，陳水扁後來又提出「四不一沒有」，更引發美國的不滿，可見政策的不穩定易造成兩岸局勢升溫，不只中國增加施壓，也會降低美國支持台灣的決心。

無論是中國還是美國，都不會接受台灣獨立，賴清德未來面對相關議題時，需謹言慎行，否則矛盾的發言恐影響他的形象以及民眾、國際上對他的觀感。

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