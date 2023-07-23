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柯文哲「仇女」附身 黃珊珊駁不實
民眾黨總統參選人柯文哲日前參加七一六遊行，因出席男女比例相差懸殊，被解讀跟柯文哲過去「仇女」言論有關。柯文哲競選總幹事黃珊珊昨天表示，最近很多指控柯文哲仇女的言論很離譜，現在選舉要到了，對手只能造謠說嘴仇女這些假議題，證明柯文哲執政沒有問題，「對手真的怕到了」。
黃珊珊昨透過臉書發文力挺柯文哲，她表示，多年來她貼身觀察，柯文哲期時對女性相當尊重，還給很大空間發揮所長，從來沒有因為性別而有所保留。
黃珊珊說，以前大家認為柯文哲的性別意識不足，其實柯都有在修正調整，久而久之，柯文哲的改變與進步都很大。
黃珊珊提到，柯文哲身邊許多女性同仁，例如蔡壁如、賴香伶、黃瀞瑩、高虹安等人，柯文哲對於女性，絕對沒有任何仇視或貶抑的成見，只是不擅於表達自己，也不習慣與人熱絡交談，所以第一次見到柯的人會感覺生疏，尤其是女性，但是絕對不是仇女的人，這一點，她很確定。
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