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嘉義同鄉會造勢 侯友宜、賴清德拚場

聯合報／ 記者侯俐安屈彥辰／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜（中）昨出席嘉義同鄉會造勢活動，現場鄉親力挺吶喊要侯友宜「凍蒜」，侯友宜進場時逐一與嘉義鄉親握手致意。記者潘俊宏／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（中）昨出席嘉義同鄉會造勢活動，現場鄉親力挺吶喊要侯友宜「凍蒜」，侯友宜進場時逐一與嘉義鄉親握手致意。記者潘俊宏／攝影

侯：嘉義人精神 少說認真做事

國民黨全代會今天登場，總統參選人侯友宜昨出席嘉義同鄉會新北「侯援會」成立大會，超過一千兩百人到場力挺。侯友宜表示，嘉義人精神就是一步一腳印、話說少一點事情認真做，他以性命與意志奉獻中華民國，「一定要讓嘉義出一個侯友宜當總統」。隨後亞洲海外台商「侯」援會成立，台商也營造團結力挺侯友宜的選戰氣氛。

侯友宜昨早到板樹體育館出席「嘉義人挺家己人！中華民國嘉義同鄉會侯援會成立大會」；昨下午民進黨總統參選人賴清德則出席新莊「全國嘉義旅外鄉親信賴台灣成立大會」，形同嘉義鄉親新北藍綠大拚場。

中華民國嘉義同鄉會總會長劉輝雄強調，堅定支持侯友宜，「我是全國的總會長，一心一意支持鄉親進總統府」。

侯友宜表示，他以身為嘉義人為傲，他嘉義鄉下出身，在北台灣打拚、為國犧牲奉獻，這就是嘉義人精神，一步一腳印、話說少一點、事情認真做。

民進黨總統參選人賴清德（中）昨天出席全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會。記者潘俊宏／攝影
民進黨總統參選人賴清德（中）昨天出席全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會。記者潘俊宏／攝影

賴：這次不一樣 請勇敢站出來

記者蔡晉宇／台北報導

民進黨總統參選人賴清德昨下午出席「全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會」成立大會，賴清德表示，以前選舉不管認不認識，嘉義人都挺嘉義人，但這次不一樣，因為這場選舉關乎台灣前途，所以大家勇敢站出來支持賴清德。侯友宜昨早也出席嘉義同鄉會新北侯援會，侯、賴拚場，搶嘉義同鄉會選票意味濃厚。

新北市嘉義同鄉會理事長劉德宗說，全國嘉義鄉親旅居在外大概有百萬人，昨天活動全國嘉義同鄉會現任理事長都在這裡，也都會接受賴清德的授旗，讓他們回地方成立後援會。

2024大選 總統大選 侯友宜 賴清德

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