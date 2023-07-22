砲口一致 侯友宜、郭台銘、柯文哲齊批民進黨

國民黨全代會明登場，總統參選人侯友宜一連三天造勢，昨第三場在桃園舉行，侯與國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政大進場，全場近千人高喊「政黨輪替、立院過半」。昨晚鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲昨也各有活動，侯郭柯三人都將砲口對準民進黨。

鴻海創辦人郭台銘昨在新北三重出席董事長開講活動。記者林澔一／攝影

郭：有人連台南都做不好

郭台銘昨晚在板橋出席「董事長開講粉絲見面會」，現場逾千人。郭砲轟民進黨總統參選人賴清德若當選，兩岸會更危險，他批評「有人連台南都做不好」時，還補充說「我沒說新北喔」。台下觀眾直呼「選總統」，郭台銘則笑答，自己民調這麼低怎麼當選，「所以我要靠你們，現在爹不疼，娘不愛，只有中間選民」。

郭台銘回答問題時開玩笑稱自己應該選立委，擔任主持的國民台北市議員徐巧芯則問郭台銘「立法院長還有考慮嗎？」郭台銘接連搖手並笑答，「不能跟你們搶工作」。昨晚國民黨議員葉元之、徐巧芯、張斯綱都到場，郭台銘向葉喊話，「歡迎加入郭陣營」。對於郭台銘七月廿三日行程，郭台銘辦公室表示還未確認。

民眾黨總統參選人柯文哲昨出席活動，批民進黨天天鬼扯。記者蘇健忠／攝影

柯：民進黨政府每天鬼扯

民眾黨總統參選人柯文哲昨晚出席台北市車輛產業台灣選哲之友會成立，柯文哲說，民進黨政府每天鬼扯，只會抹黑，更缺水缺電缺工缺人才。他希望能夠成為美中溝通橋梁，不是美中對抗的棋子，最重要是要台灣團結。

國民黨全代會將正式通過提名侯友宜參選總統，前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜以及國民黨執政的十三個縣市首長都將出席。不過，立法院前院長王金平則不會出席，據了解，國民黨中央得到的訊息是，王金平很早就已同意要參加一個淡水天元宮的宗教活動。

侯：擅於被壓制後再翻身

侯友宜昨接受廣播專訪時批民進黨造成缺電缺工、兩岸衝突。他毫不迴避選情落後，以「抓歹徒」妙喻選舉，過去他常被歹徒壓在地上，卻也擅於翻身反擊，來自膽識與永不放棄的堅持。