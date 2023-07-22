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與對手互別苗頭 柯文哲評估二度訪美

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
柯文哲傳出正在考慮二度訪美。 記者陳正興／攝影
柯文哲傳出正在考慮二度訪美。 記者陳正興／攝影

民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜陸續安排訪美，早在四月就訪美的柯文哲，傳出正在考慮二度訪美，跟對手互別苗頭意味濃厚。據了解，柯文哲起心動念想再次訪美，一方面避免訪美行程、層級被拿來跟其他總統參選人比較，另一方面也能展現柯具備跟美國互動的能力。

至於柯文哲六月結束日本訪問行程時，曾鬆口有意出訪新加坡、越南、菲律賓等東南亞國家，卻傳出相關行程安排不順利，柯文哲出訪東南亞計畫恐生變。民眾黨祕書長周台竹否認，他說，相關行程還在安排中，時間點可能落在九月以後，等待對方回應才會定案。

柯文哲今年四月訪美長達二十一天，走訪紐約、波士頓、華盛頓與休士頓四座城市，會晤美方政要，並到校園演講及跟僑民見面。民眾黨雖然對外宣稱，柯文哲是以總統參選人身分訪美，但柯文哲被認為會面層級低，且拜訪美方政要多半是由民眾黨立委陪同，形成台美國會交流的形式，並非總統參選人層級。

柯文哲近來鬆口收到ＡＩＴ詢問，「上次是以普通人的身分來訪，如果現在變成總統候選人要不要再來一次？」柯文哲僅表示需要考慮。據悉，柯文哲認為，上次訪美沒去西岸，因此指示黨中央、競選辦公室評估是否二度訪美。

針對柯文哲是否以總統參選人身分再次訪美，民眾黨立委張其祿表示，確實有一些消息，但目前為止沒有定案，相關訊息須由柯文哲競選辦公室或黨中央統一說明。

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