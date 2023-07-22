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「走入白宮說」惹議…侯促賴面對 民眾黨譏理念轉變

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰歐陽良盈／台北報導
民進黨總統參選人、副總統賴清德日前說出「台灣總統可以走進白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，傳出遭到美國關切。圖／聯合報系資料照片
民進黨總統參選人、副總統賴清德日前說出「台灣總統可以走進白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，傳出遭到美國關切。圖／聯合報系資料照片

民進黨總統參選人賴清德「走入白宮說」持續發酵，國民黨總統參選人侯友宜質疑，賴清德不是自稱是台獨務實的工作者嗎？又說要走入白宮，外界有很多質疑的聲音，賴清德必須要面對、回應。民眾黨立委張其祿批評，賴清德論述一變再變，凸顯對國際情勢缺乏深度了解，甚至一廂情願，拖美國下水，破壞台美信任及兩國默契，讓台灣再陷兵凶戰危之中。

賴清德昨天出席活動時重申，他會以中華民國台灣團結台灣社會，延續蔡英文總統的「四個堅持」及自己所提的「四大支柱」，維持台海現狀、捍衛民主自由體制。不過，對於「走入白宮」相關議題未有回應。

賴清德表示，在中美貿易衝突、民主與專制陣營對立越趨明顯的情況下，將嚴守台灣主權，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，會以中華民國台灣團結台灣社會。

賴表示，尤其面對區域霸權的崛起，將延續蔡總統的「四個堅持」，以及他日前在華爾街日報投書所提及的「四大支柱」，維持台海現狀、捍衛民主自由體制，同時向國際社會傳達台灣維持民主及和平的決心。

賴清德說，未來台灣一定要增強自身國防力量及國安韌性，並與民主陣營站在一起，發揮威懾的力量。只要兩岸交流能維持對等尊嚴，並兼顧兩岸人民福祉，對交流及合作的大門永遠是敞開的。

民進黨國際事務部主任謝佩芬表示，從賴清德的完整發言與場景來看，賴之所以使用「中南海」和「白宮」一詞，是在呼應來賓的說法；而且使用這些詞彙是用來譬喻「中國」和「美國」，也譬喻「共產」和「民主」。謝強調，這是常用的譬喻法，就像用北京譬喻中國，用華府譬喻美國一樣。

民眾黨立委陳琬惠質疑，賴清德的兩岸論述凸顯他為了大選可以沖淡台獨立場，連政治理念都能恣意轉變，若當選總統，人民的利益是否也能說賣就賣？

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