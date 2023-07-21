國民黨全代會23日登場 韓國瑜表態出席

國民黨全代會將於七月廿三日在板橋體育館登場，主軸定調為「政黨輪替，台灣更好」，當天將正式通過提名新北市長侯友宜參選總統，高雄市前市長韓國瑜是否出席也備受關注。韓國瑜昨天透過媒體群組發聲明，表示會出席全代會，和國民黨提名的總統和立委候選人，並肩坐在一起下架民進黨，捍衛中華民國；國民黨總統參選人侯友宜昨天也回應說，「兄弟齊心，其利斷金」。

侯友宜競選辦公室執行長金溥聰前晚與雲林縣前縣長張榮味見面，侯也一連三天在台中、新北、桃園舉辦大型造勢。韓國瑜昨天正式宣布出席全代會，是否代表「號召韓粉」？一名國民黨中央的主管表示，沒辦法代替韓國瑜猜測是否要號召韓粉，但是客觀上來說，韓國瑜表態參與，不能否認會有不少支持者這樣看待，韓出席對於凝聚團結將有重要正面效果。

國民黨立委鄭麗文日前拋出「侯下韓上」，她昨表示，對於結果，其實並不意外，一如她不斷強調的，只希望在七二三前還來得及，中央或能坦然面對現實，無私無懼，幫國民黨找出最強母雞，無奈中央心意已決，雖然如此，但起碼她努力過了，因此她「百分百尊重韓市長做的決定，也由衷的祝福侯市長。」

侯友宜昨說，兄弟齊心其利斷金，眾志成城，團結就有力，他相當高興能和韓國瑜並肩作戰，大家有共同信念守護中華民國。針對金溥聰拜會張榮味，侯說，張榮味是地方重要意見領袖，有很多寶貴意見和鼓勵，金、張見面相談甚歡，彼此會合作，形勢會愈來愈好。

立委王鴻薇表示，國民黨一連串操作細膩，韓國瑜的表態多少有助國民黨基本盤回流，韓本身能牽動韓粉的支持度，但要將還未支持侯友宜的國民黨支持者，凝聚到侯身上。其實，光憑國民黨支持者的選票，不足以讓侯友宜當選，侯仍要盡速提高民調；且若鴻海創辦人郭台銘堅持獨立參選，依舊得設法整合非綠大聯盟。

國民黨表示，全代會聚焦備戰明年一月十三日總統及立委選舉，黨主席朱立倫將邀請前總統馬英九及國民黨十三位縣市長共同上台，同時會邀請歷屆前任主席及其他貴賓到場，預計出席與會的黨代表共一千餘人，傳達全力支持侯友宜的堅定態度，營造大團結氣勢。

國民黨表示，全代會除了強調民進黨執政這七年來的缺失，未來也將加強幾項訴求，包括實踐公平正義，捍衛中華民國；民主對抗獨裁，繁榮對抗蕭條，和平對抗戰爭；推動能源永續，強化社會治安；擴大國際參與，加強國防實力，維護區域和平等，還有也訴求非綠大團結、政黨再輪替，爭取國人的認同。