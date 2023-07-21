陸駐美大使喊阻賴清德訪美 「像一頭巨大犀牛衝向我們」

副總統賴清德擬下月過境美國，北京揚言反對；中國大陸駐美大使謝鋒十九日在美國智庫阿斯本研究所安全論壇表示，應制止台獨人士的冒進行為，「現在首要任務就是阻止賴清德訪問美國，這像是一頭朝我們衝來的巨大犀牛。」

謝鋒的比喻呼應了中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅上周在印尼對美國國務卿布林肯所說：「雙方要從具體事情做起，堅決阻止灰犀牛，妥善處理黑天鵝，徹底搬掉攔路虎，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾。」

我外交部：陸藉機尋釁

我外交部表示，台美雙方在過程中持續充分協調、緊密溝通，正如美方高層所公開強調，相關安排與以往各次前例的做法並無不同，中方毫無理由以此為藉口藉機尋釁，更無必要抹黑無辜動物的形象，意圖製造不安。

外交部稱，我國總統與副總統出訪過境安排均有長期慣例，早已行之有年，包括賴副總統八月出訪過境的安排，目前都持續依據「安全、便利、舒適、尊嚴」的原則順利規畫中。

民進黨立委羅致政表示，賴清德出訪友邦過境美國不是第一次，美方向來依慣例處理我國正副總統過境事宜，這次賴清德過境，美方也不會違反一貫的政策與默契。

謝鋒以兩個明顯威脅來形容兩岸關係，首先是台獨勢力尋求美國支持推進分裂，已悖離過去的「一個中國」立場，放棄兩岸共識、新加坡共識（謝鋒所指應為兩岸在新加坡的會談），台獨人士甚至不承認自己是中國人，台獨勢力所採取的方向非常危險。

謝鋒也說，美國政府透過「打台灣牌」來遏制北京；兩相結合，替分裂人士壯膽，讓他們採取更冒進的行為，這是中國大陸要抵制的。