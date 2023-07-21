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賴清德將低調過境美 僑宴為主

聯合報／ 記者丘采薇張文馨／連線報導
外交部昨強調，我國總統與副總統出訪過境安排均有長期慣例，早已行之有年，包括本次副總統賴清德8月出訪過境的安排，目前都持續依據「安全、便利、舒適、尊嚴」的原則順利規劃中。聯合報系資料照
外交部昨強調，我國總統與副總統出訪過境安排均有長期慣例，早已行之有年，包括本次副總統賴清德8月出訪過境的安排，目前都持續依據「安全、便利、舒適、尊嚴」的原則順利規劃中。聯合報系資料照

副總統賴清德將在八月出訪友邦巴拉圭並過境美國，最近中國大陸國台辦及大陸駐美代表陸續表態反對，揚言要阻止賴訪美。

但根據我方外交部及駐美代表處規畫，賴清德的行程已經大致敲定，我方相關先遣人員也已經出發進行前置作業，美方對我方提出的過境要求完全協助，在美國行程僅以僑宴為主。

據相關人士透露，賴清德此行過境美國希望低調，而非追求「突破」，因此一開始就沒有要求過境華府，不超出美國政策，也避免在競選期間挑動中國大陸的敏感神經。

相關人士指出，這次賴清德擁有雙重身分，但依照美國政策，台灣正副總統過境不會觸及華府，也沒有提出要求。

另據悉，由於防疫管制結束，賴清德這次出訪將比照前副總統陳建仁規格，搭乘客機，而非包機，因此從台灣到美國這一段飛行，只有可能是台灣有直飛航班的地點，再加上必須方便轉機到巴拉圭，預估將以美國東西岸大城市優先。

蔡政府以來，副總統出訪邦交國都以單一且特定目標為主，這次目的是參加潘尼亞的就職典禮，且僅前往巴拉圭一個國家，出訪總天數不會太長。

這一次在美國時間也很有限，預估會將過境時間留給僑宴，接待規格則以「主人」方便為主，不會有特殊要求。

2024大選 總統大選 賴清德 巴拉圭 國台辦 邦交國 陳建仁 潘尼亞

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