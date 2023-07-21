新聞眼／美避免台灣大選成變數 衝擊現狀

金融時報報導，美國白宮官員要求民進黨總統參選人賴清德澄清「進白宮」發言，顯示美國對賴處理兩岸關係的疑慮，但這不是英國金融時報第一次報導美方對賴清德的疑慮，從媒體報導看，美方也對國民黨總統參選人侯友宜拋出疑問。

美方雖然再三強調不會在台灣大選選邊站，但碰上敏感多變的地緣政治現實，美國密切關注台灣所有參選人的言行，漫出一股恨不得近身觀察又需要審慎拿捏平衡的微妙氣氛。

賴清德「走入白宮」說，用他的觀點闡述蘊含台美建交的意義，突破美國的「一個中國」政策，再次回到賴想淡化的台獨立場。正如同侯友宜拋出恢復四個月役期的主張，違背美國認為台灣應強化戰備的基本立場。

這兩件事情都違反美國的國家利益，讓向來號稱「尊重台灣大選」的美國很難坐得住。

賴清德以中華民國副總統的身分過境美國，挑動美中台敏感神經，美國國務卿布林肯直接掀底牌，套上「過境是慣例」框架，不僅是對民進黨政府說，更是對北京說；這是危機管控，相同劇本今年四月蔡總統過境美國時剛上演過。

美國務院發言人聲明表示，賴此行過境恰逢台灣總統大選期間，美國致力於公平對待，不會偏好任何特定參選人或政黨；這是試圖管控賴過境可能造成的想像和傷害。

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅上周在印尼對布林肯所說：「雙方要從具體事情做起，堅決阻止灰犀牛，妥善處理黑天鵝，徹底搬掉攔路虎，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾。」中國大陸駐美大使謝鋒也以「犀牛說」呼應，示警賴訪美的衝擊。

美中維持競爭主調，溝通和對話也須維持，美方尊重台灣大選結果，接受台灣人民選出的總統，更重要的是堅定捍衛美國利益；無論哪一黨的參選人，美方都須密切往來，避免台灣大選成為台海新變數，更要避免任一方逕自解讀美國支持，衝擊甚至改變現狀，而這是美國一貫的立場。