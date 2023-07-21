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賴清德競辦：該報導指美官員未關切賴團隊

聯合報／ 記者丘采薇周佑政林銘翰程遠述／台北報導
民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱。圖／民進黨提供
民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱。圖／民進黨提供

金融時報報導，美國官員要求台灣方面澄清副總統賴清德關於「走入白宮」的言論，凸顯出賴要是在明年一月的總統大選勝出，美方對賴處理兩岸關係態度的疑慮。賴清德競選辦公室發言人陳世凱昨天表示，看報導不要看一半，在金融時報同篇報導中有明確寫出，白宮高層表示，並沒有為此向賴團隊提出關切，各部門也不會有所評論。

外交部也表示，如該報導陳述，美國行政部門資深官員已正式否認曾經向賴副總統團隊表達關切。

外交部長吳釗燮昨天在立法院接受媒體聯訪時表示，有關這件事情，如同報導本身所說的，美國資深官員已經否認了他們對賴副總統團隊有任何的關切，「我們跟美方之間的合作、或者是溝通是相當的密切，也建立了非常堅實的關係，也強化了彼此的互信」。

不過，該篇報導也引述資深美方官員指出，白宮並未和賴清德本人或其團隊與幕僚有所接觸，但官員不願證實其他行政部門是否曾向台北表達關切，並表示行政部門不會評論賴清德的發言。

陳世凱指出，「我們可以看到，白宮高層罕見透過資深官員回應此事，代表著台美雙方有深厚的互信基礎，以及密切的溝通管道。」

陳世凱表示，賴清德對兩岸及區域的立場始終非常堅定，就是持續用「中華民國台灣」團結台灣社會、用「四個堅持」維持現狀及透過「四大支柱」展現台灣守護民主自由的決心，與國際社會共同致力於區域的安全和平以及穩定發展。

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