聽新聞
test
0:00 / 0:00

「走入白宮」說…美釋出警告 但對賴清德仍有期待

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨總統參選人、副總統賴清德日前說出「台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，傳出遭到美國關切。圖／聯合報系資料照
民進黨總統參選人、副總統賴清德日前說出「台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，傳出遭到美國關切。圖／聯合報系資料照

民進黨總統參選人賴清德近日拋出「走入白宮」的說法，金融時報指美方官員要求我政府澄清爭議言論，雖然總統府、外交部皆否認相關消息。不過，一位美國兩岸關係智庫成員表示，華府無論涉台政策圈、智庫有相關討論與質疑，絕非空穴來風，賴清德要走蔡英文兩岸路線沒問題，但現在美方要問的恐怕是，「賴清德有這能力嗎？」

我涉外人士表示，美方釋出相關訊息，意在警告賴清德，但對賴仍有期待，因此並未如二○一二年總統大選時，出重手修理蔡英文。但若賴團隊不處理，恐影響到訪美規格。

美智庫人士表示，華府「疑賴論」並非最近才突然出現，有其脈絡可循，早在半年前，美涉台政策圈就提出「三段論」示警，目前藍、綠、白檯面上人選的兩岸論述，美方都有保留。其中，對賴清德部分，台獨標籤撕不掉加上兩岸團隊不夠力，雖然言必稱遵循蔡英文路線，但美方並未「開綠燈」。

美智庫人士指出，賴陣營持續以蔡英文「四個堅持」作為兩岸論述，並多次重申此立場，盼向中間靠攏的路線能化解疑慮。但賴五月出席總統府資政辜寬敏告別紀念會，引述辜所提「兄弟之邦」兩岸論述，已再次引起美方高度關注；如今再脫口而出「台灣總統走入白宮」，皆無助於消除美方疑慮。

該人士指出，賴清德要延續蔡英文路線，本來就不應該照本宣科，但更迫切的問題是，賴三不五時就會出現超出「四個堅持」框架的言論，能否走穩蔡英文兩岸路線，不安定感持續存在。

民進黨高層表示，不管是金融時報還是中國駐美代表和國內部分人士，一連串的放話看起來是連續性的行為，而該報導一見刊，立刻有美國的高階官員出來否認，可看出外交團隊與美方溝通密切。

涉外人士表示，該篇報導中採訪了具名、不具名人士共八位，其中具名受訪的三位受訪者中，各有不同政治立場，但反而是持相對中立立場者，對賴的評論話講得最重，這是個指標，也能證明美方對賴的發言有疑慮，並非是放話，而是真實存在的疑慮，希望賴清德陣營勿以「假裝沒這回事、定義為放話」來做為回應看待此事。

2024大選 總統大選 蔡英文 賴清德 白宮 台獨 辜寬敏

延伸閱讀

賴清德YT新影片 談台積電如何留在台南

賴清德選前學費補助扯馬英九 基金會執行長酸：馬還是總統？

賴清德：台灣不是中華人民共和國的一部分

賴清德「走入白宮」惹議 賴士葆：對美關係非唯一

相關新聞

國民黨全代會23日登場 韓國瑜表態出席

國民黨全代會將於七月廿三日在板橋體育館登場，主軸定調為「政黨輪替，台灣更好」，當天將正式通過提名新北市長侯友宜參選總統，...

新聞幕後／韓國瑜願赴全代會 解鎖張榮味最關鍵

國民黨七月廿三日全代會將營造黨內團結求勝誓師，近期無論是「侯下韓上」或鴻海創辦人郭台銘獨立參選，「換侯」聲浪也愈來愈強。...

侯友宜競辦：賴清德如同陳水扁 是麻煩製造者2.0

民進黨總統參選人賴清德日前提出「走入白宮說」，觸動美國的敏感神經，據金融時報十九日報導，美方要求台灣釐清賴清德的說法，國...

「走入白宮」說…美釋出警告 但對賴清德仍有期待

民進黨總統參選人賴清德近日拋出「走入白宮」的說法，金融時報指美方官員要求我政府澄清爭議言論，雖然總統府、外交部皆否認相關...

新聞眼／美避免台灣大選成變數 衝擊現狀

金融時報報導，美國白宮官員要求民進黨總統參選人賴清德澄清「進白宮」發言，顯示美國對賴處理兩岸關係的疑慮，但這不是英國金融...

侯友宜造勢自稱平凡人 「這才是人民要的」

國民黨總統參選人、侯友宜為拉抬國民黨七二三全代會聲勢，從台中出發一連三天舉辦造勢大會，昨到本命區新北，侯友宜批民進黨總統...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦