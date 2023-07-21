新聞幕後／韓國瑜願赴全代會 解鎖張榮味最關鍵

國民黨七月廿三日全代會將營造黨內團結求勝誓師，近期無論是「侯下韓上」或鴻海創辦人郭台銘獨立參選，「換侯」聲浪也愈來愈強。國民黨總統參選人侯友宜一連三場大型造勢活動，塑造黨內團結氣勢，高雄市前市長韓國瑜宣布出席全代會，也破解「侯韓心結」傳聞，韓能出席穩定軍心，最近一周是關鍵轉變。

侯友宜、韓國瑜早在七月一日就在黃復興活動合體，但「侯韓心結」仍不絕於耳。除了四年前韓國瑜代表國民黨參選總統，侯友宜以市政優先婉拒與韓同台，令韓粉難以接受之外；侯友宜去年身為「最強母雞」到地方互動，被認為「姿態太高」，也與派系埋下嫌隙。加上國民黨五月十七日前，鴻海創辦人郭台銘力拚出線，黨內高層對郭態度曖昧，也出現以地方派系為首的「挺郭派」，縱然最後侯友宜獲得徵召，卻難以說服派系轉彎。

不過，近來一周氛圍轉變。隨著國民黨立委鄭麗文鼓吹「侯下韓上」、屏東縣議長周典論等地方議長支持郭，兩股勢力打侯也打朱，當全代會倒數，黨內分裂危機反倒讓侯、朱與侯競辦執行長金溥聰關係變得緊密。

其次，國民黨花蓮、台東、台南、雲林、台中等主要地方派系，都與民進黨絕對對立；但挺郭打侯最不遺餘力的周典論，與綠營老戰友潘孟安交情深厚，去年合作助周春米贏得屏東縣長，周的女兒也當上屏東市長，周、潘關係不言而喻。

據了解，近日兩名派系之首通電話，直指周典論是潘孟安親密戰友，潘孟安又是民進黨總統參選人賴清德競選總幹事，「若為人作嫁，大家也白混了」，各方派系開始轉向。

最關鍵在前晚，金溥聰、張榮味同桌吃飯，現場還有多名農會人士。張榮味在北農握有關鍵席次，韓國瑜曾任北農總經理，韓、張家關係緊密，過去數月來張榮味都挺郭時，韓若挺侯，也失道義。

於是前晚張榮味肯見金溥聰，成為重要分水嶺，也等於為韓開綠燈。張榮味在會談中雖稱「我沒辦法左右韓國瑜」，卻稱讚侯是「好產品」，只是過去兩個月包裝不好，「包裝不好，就沒人買」。

三天以來，儘管張榮味前天受訪時稱「如果郭台銘有出線，這一票會投給他」；韓國瑜昨也只說「和國民黨提名的總統和立委參選人並肩作戰」，並未提到「侯友宜」。許多話沒有說白，也是替各自留下迴旋空間，為下階段整合再鋪台階。