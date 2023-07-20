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藍營要郭台銘分散柯文哲票拉抬選情？ 侯友宜笑吐一句

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（右）。記者黃仲裕／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（右）。記者黃仲裕／攝影

台灣民意基金會有民調做四咖督，其中鴻海董事郭台銘墊底，不樂見他獨立參選，侯友宜今受訪回應，民調高高低低他參考，有信心下架無能貪腐的民進黨；不過也傳說國民黨中央要讓郭出來參選分散民眾黨主席柯文哲的票，拉抬侯的民調，侯笑笑說，「這是無稽之談，我從來沒有聽說過。」

台灣民意基金會有份民調是調查四腳督，那郭台銘墊底，也有4成不樂見他獨立參選，侯今出席基北北桃4市市長「景點暢遊好玩卡再升級」記者會回應，民調高高低低他們參考，最重要的是大家要團結在一起，堅定自己的步伐，要有信心下架無能貪腐的民進黨，換黨來執政。

至於有傳言黨中央要讓郭台銘參選，分柯文哲的票，讓市長民調衝高，侯笑笑說，「這是無稽之談，我從來沒有聽說過。」

而今上午柯文哲在新北中和有行程，那中和區公所前天是不是有發開會通知要來防柯文哲拔椿，侯指出，非常歡迎任何人到宮廟來參拜。

而台北市長蔣萬安將至上海參加雙城論壇，會不會擔心影響到年輕選票選情，侯表示，兩岸之間對等、尊嚴、務實的交流，這是一個大家所樂見的一件事情，尤其上海的雙城論壇也不是第1年舉辦，樂見蔣能夠去參加，大家一起建構兩岸和平以及對等務實的溝通。

2024大選 總統大選 柯文哲 郭台銘 侯友宜

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