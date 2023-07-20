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孫曉雅：未支持特定總統參選人

聯合報／ 記者陳熙文屈彥辰／台北報導
美國在台協會處長孫曉雅昨天舉行記者會，重申美國會致力支持台灣自我防衛的能力等四大目標。記者胡經周／攝影
美國在台協會處長孫曉雅昨天舉行記者會，重申美國會致力支持台灣自我防衛的能力等四大目標。記者胡經周／攝影

美國在台協會（ＡＩＴ）處長孫曉雅昨天舉行年度記者會，因為美國近期尋求與中國大陸對話，對於兩岸關係和區域和平穩定的影響性，她說，這是非常大的戰略問題，美國與大陸牽涉的領域相當廣泛，且有各種非常複雜的議題，「台灣是我們之間會討論的項目，但並不是中美之間會討論的唯一議題」。

孫曉雅昨舉行年度記者會，這是她自二○二一年七月接任處長以來所舉辦的第三場記者會。她在開場致詞中重申四大目標，包括美國會致力支持台灣自我防衛的能力、增進全球供應鏈韌性、支持與拓展台灣國際空間，以及深化美台之間的經濟和民間連結。

針對台灣明年大選、國民黨總統參選人侯友宜日前拋出有意在當選後，將義務役役期從一年改回四個月議題；孫曉雅說，「我們與所有候選人都有討論與互動，但不會對他們打分數，也不會說什麼該做，什麼不該做，我們沒有支持特定總統參選人，我們也沒有選票，也沒有立場。」

對台灣兵役問題，孫曉雅表示，ＡＩＴ關心的是軍隊的訓練與社會的支持，「我們支持台灣選擇適合自己的文化」，打造有自我防衛的能力，且能發揮有效嚇阻力的軍隊，至於怎麼做，由台灣自己來決定。

美台軍事合作的細節，孫曉雅說，她沒立場對美台安全合作做出更多評論，美國相當支持與台灣的防衛相關關係，與台灣在國防議題上的合作，是因應台灣在區域的威脅而定，做法完全符合美國一中政策。

孫曉雅說，美國國務卿布林肯結束大陸行後，曾特別提到美國的「一中政策」沒有改變，也將致力根據「台灣關係法」以及三個聯合公報、六項保證，來維持與台灣的非官方關係。

ＡＩＴ計畫在北市內湖區擴建，引發在地居民的反彈，孫曉雅表示，她了解在地居民對這議題相當關切，也看到居民參加說明會，居民會想使用ＡＩＴ旁邊的空地，「ＡＩＴ希望當個好鄰居」。

孫曉雅說，未來如果能夠順利取得土地，要確切做什麼用途，目前還沒有具體規畫。

2024大選 總統大選 美國在台協會 孫曉雅

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