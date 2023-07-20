民進黨中常會 學者指柯年輕票已6成 賴可多開拓

民進黨昨天舉行中常會，據轉述，黨秘書長許立明指出，八月是關乎國際關係的月份，總統大選預期聚焦國際關係，黨內須審慎因應。

中常會昨邀學者姚立明專題報告，姚指出，民眾黨總統參選人柯文哲在年輕人支持度已達六成，未來再上升空間不大，民進黨總統參選人賴清德則可多開拓年輕選票，若有所斬獲，有助於讓目前停滯的支持度突破。

許立明昨天在黨務報告時指出，八月是關乎國際關係的月份，賴清德會出訪巴拉圭過境美國；國民黨總統參選人侯友宜會訪日，九月訪美；民眾黨總統參選人柯文哲會訪新加坡、越南、菲律賓；鴻海創辦人郭台銘也預計再度訪美。總統大選預期聚焦國際關係，須審慎因應。

姚立明昨以「從憲政理念思考民主大聯盟」為題專案報告，據轉述，姚立明說，選戰觀察，柯文哲的支持度只鎖在年輕人這塊，天花板已浮現；但柯陣營確實對於使用網路工具打選戰、吸引年輕人熟悉，這部分可供民進黨借鏡。

民進黨發言人張志豪轉述賴清德裁示內容指出，姚立明提到，台灣從專制轉型為民主制度已經超過卅年，政治人物要具備憲法意識，才不會成為民主發展的破口。政策的形成，要打開政黨的藩籬；也要優化台灣的選舉，深化民主；更要讓新觀念進入民進黨的政策思維。

賴清德昨晚出席日本前首相安倍晉三妻子安倍昭惠的歡迎音樂會晚宴，賴盛讚安倍晉三是日本政治史上少數受高度肯定的政治家，深深影響日本和印太地區，甚至影響全世界的和平與穩定，包括美國拜登總統所推動的印太戰略，都沒有超過當初安倍推動的範圍。