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新聞幕後／金溥聰南下拆彈 藍軍整合已在路上

聯合報／ 記者侯俐安
前國安會秘書長、國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰（右）昨天在副召集人謝龍介（左）陪同下拜會前雲林縣長張榮味。記者陳雅玲／攝影
前國安會秘書長、國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰（右）昨天在副召集人謝龍介（左）陪同下拜會前雲林縣長張榮味。記者陳雅玲／攝影

國民黨全代會前五天，侯友宜競辦執行長金溥聰昨親自拜會雲林縣前縣長張榮味。一行人從晚間六時在張家相談一小時後，移到餐廳用餐兩小時，直到晚間九時才結束。據了解，這場會面早在兩周前，金溥聰與前立委張嘉郡就在台北會談敲定，也直接破除「金溥聰與地方派系不合」傳言，為侯友宜整合黨內跨出下一步。

昨晚金溥聰在競辦副召集人謝龍介陪同下進入張家，張嘉郡、張榮味親自迎接，金溥聰帶了一盒蛋糕給張榮味的孫女、一份補氣人蔘給張榮味。張榮味對外以「老朋友」稱金，也找來多名樁腳、好友，十多人相談甚歡，一小時後轉移到附近餐廳用餐小酌，九時許才解散。

雖然雙方見面前因消息曝光，張榮味接受媒體採訪時仍指出「如果郭台銘有出線，這一票會投給他；沒有的話，會支持侯友宜」。地方人士表示，張榮味講究人情義理，他是「比拜關公的人還更像關公」，他曾承諾要幫郭台銘，就會一如既往地維持承諾，「但大家的憂心是一致的」。

據了解，金溥聰在席間表達目前選情正在逆轉中，情勢也漸好。張榮味則點出侯友宜過去面臨的狀況，無論在整隊、對外表達，形象塑造都未如人民滿意，但張也釋出善意，表達在金溥聰進入團隊後，形勢確實有所改變，也看見侯的改變，但到目前還需要再加把勁。

據了解，雖然張榮味承諾過挺郭台銘，但昨晚在餐桌上，各方也認同若國民黨不團結，不可能會贏。

過去一個月來，國民黨內「換侯」聲浪不斷，但從前天花蓮縣前縣長釋出善意，昨天張榮味、金溥聰會面，以及全代會前最後一場中常會未見「換侯」或「挺郭」提案，金溥聰加入團隊廿二天「拆彈」見效，國民黨整合已在路上。

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