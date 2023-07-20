同框力挺侯友宜 盧秀燕：民調不靠譜

國民黨總統參選人侯友宜跨出雙北市，全代會前首場造勢大會，昨晚在台中出發，市長盧秀燕站台力挺，重現漢子、燕子同框。盧秀燕說，「民調不靠譜，選舉靠的是大家努力」，五年前她選市長大家都不看好，民調封關前一天，有電視台說會大輸廿萬票，最後她贏廿一萬票，「堅持、勇敢，一定能反敗為勝」。

這場「台中盧好、台灣越侯」總統、立委參選人聯合懇託會，除盧秀燕、國民黨主席朱立倫，已提名的七名藍營台中立委參選人、黨籍市議員也大集合，現場湧入逾千支持者，國旗揮舞，齊聲高喊「下架民進黨」。

盧秀燕說，這段時間有很多紛爭，大家希望贏，選舉又很激烈，侯友宜受到很多打擊委屈，但別人唱衰沒有關係，只要堅持信念，認真拉票，就會創造盧秀燕的奇蹟。

侯友宜批民進黨，一年詐騙案被騙七百億元，imB吸金案就是典型假投資真供養權貴，還有台南光電、疫苗弊案沒搞清楚，未來讓他一一查清楚，給人民交代。侯也說，多年來參加無數次槍戰，好幾次被歹徒拿槍頂頭，他第一個念頭一閃就是不能放棄，放棄生命就沒有了，「扳過來就是我們的」。

侯友誼親赴中台灣造勢，侯競選辦公室執行長金溥聰昨也由副召集人謝龍介陪同，拜會雲林前縣長張榮味，由於張先前曾公開挺郭台銘，張榮味表示，「我也沒有什麼選擇，大家都有共識，我會順應大環境，但個人力量也無法影響很大」。至於是否牽線金溥聰拜訪韓國瑜，張說，「沒有這項安排」。

鴻海創辦人郭台銘昨則走訪北農，北農未派主管接待，但基層員工穿制服帶郭參訪；郭台銘頻頻稱讚北農前總經理韓國瑜，拉攏韓粉意味濃厚。對此侯友宜表示，郭董跟他的信念一樣，就是為了中華民國努力打拚。