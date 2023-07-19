侯友宜民調第三為何不禮讓柯文哲？ 網分析利弊喊NO：國民黨一定垮

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聯合新聞網／ 綜合報導
新北市長侯友宜（左）、民眾黨主席柯文哲（右）。聯合報系資料照
新北市長侯友宜（左）、民眾黨主席柯文哲（右）。聯合報系資料照

雖然2024總統大選明年1月13日才投票，但藍綠白選戰早早開打，各家民調陸續出爐，目前仍以民進黨主席賴清德暫居第一、民眾黨主席柯文哲暫居第二，老三則為新北市長侯友宜。有鄉民納悶，若國民黨此次大選目標為「下架民進黨」為何不禮讓柯，有網友分析柯若當選後的利弊，直搖頭回應「國民黨一定垮」。

根據《菱傳媒》今日公布「2024總統大選」民調，賴清德拿下38.48%，柯文哲28.34%居次，侯友宜21.29%；而根據《鋒燦傳媒》民調數據，賴清德以30.2%支持度領先，柯文哲以25.4%居次，侯友宜則以15.3%位居老三。

一名網友在PTT發文，提到各家民調數據，賴清德穩定第一、柯文哲居次、侯友宜第三，如果國民黨2024大選目標為「下架民進黨」，此次大選難道不該退出禮讓柯文哲？原PO質疑，如果國民黨選擇選到底，口口聲聲喊的非綠聯盟「不就是笑話？」

討論話題拋出後吸引鄉民討論，「絕對要讓他四腳督」、「笑死人家百年泱泱大黨，幹嘛禮讓柯」、「這一禮讓把子彈送柯文哲，國民黨馬上出現跳船潮，原本最堅強的基層都要送民眾黨了」。

另外有網友回顧過去地方選舉，國民黨除了縣市長之外「幾十年來根本沒輸過」，代表國民黨基層實力仍十分雄厚，如果2024禮讓柯文哲等於「把這些根基免費送民眾黨」。他接著提到，總統手上握有的資源太豐富，若禮讓柯文哲、最後也真的當選，他直言「國民黨一定垮」。

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