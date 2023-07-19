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最新民調／國民黨支持者換將呼聲高？ 若「換侯」最挺他參選

聯合新聞網／ 綜合報導
非綠陣營的2024總統參選人，由左至右為柯文哲、侯友宜，以及鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照(合成圖)
非綠陣營的2024總統參選人，由左至右為柯文哲、侯友宜，以及鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照(合成圖)

2024總統大選將於明年1月13日登場。《鋒燦傳媒》今（19）日發布最新總統大選民調，結果顯示民進黨總統參選人賴清德以30.2%支持度領先，民眾黨總統參選人柯文哲以25.4%居次，國民黨參選人侯友宜則以15.3%位居老三。

同時，若郭台銘獨立參選，則有28.0%的選民支持賴清德，20.4%支持柯文哲，14.4%支持郭台銘，侯友宜以12.4%敬陪末座。相較原先檯面上的三人競爭，賴清德支持度不僅將獨占鰲頭，與柯文哲的支持度差距更會從4.8 個百分點，擴大到領先 7.6 個百分點，吸收部分柯文哲選票，成為「四腳督」混戰受益者。

至於外界關注「藍白合」討論度高，根據民調結果，有38.2%選民贊成「藍白合」、不贊成者占32.6%，另有29.3%尚未決定或無意見，顯示三方意見相近，選民也陷入該不該藍白合的意見拉扯；而若藍白順利整合，53.3%支持柯文哲擔任總統候選人，支持侯友宜者則有30.2%。

而針對換侯議題，國民黨支持者中，32.6%支持換掉侯友宜，不支持者則占有58.5%。不過若國民黨決議換掉侯友宜，調查顯示有29.3%支持換成郭台銘擔任國民黨總統候選人，韓國瑜有28.9%、盧秀燕14.3%、朱立倫則占6.3%、都不支持12.6%、尚未決定／沒意見8.6%。

此外，侯友宜、柯文哲、郭台銘各別支持者中，有59.9%的選民表示贊成非執政黨組成「在野聯盟」、不贊成者占24.7%，且以支持柯文哲擔任總統候選人的比例最高，有37.8%；其次為郭台銘的26.4%，侯友宜則為23.0%最低。

2024大選 總統大選 柯文哲 侯友宜 郭台銘 賴清德 藍白合 國民黨

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