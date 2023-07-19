綠高層：8月大選聚焦國際關係 審慎因應

民進黨秘書長許立明今天在民進黨中常會進行黨務報告時指出，8月是關乎國際關係的月份，民進黨主席賴清德會出訪巴拉圭過境美國；國民黨總統參選人侯友宜會訪日，9月訪美；民眾黨總統參選人柯文哲會訪新加坡、越南、菲律賓；鴻海創辦人郭台銘也預計再訪美。總統大選預期聚焦國際關係，須審慎因應。

賴清德在會議結束之前，也和中常委、黨務主管發表談話表示，7月16日黨代表大會已經圓滿完成，感謝黨部各位同仁，也感謝各位中常委、執評委的支持，也代表民主大聯盟，跨領域、跨世代、跨黨派的立委參選人已經整備成軍，希望每一位候選人全力以赴，爭取勝利。

賴清德指出，民主大聯盟的意義不只有參選人的團隊而已，另有民主大聯盟的系列演講，以及社會上各領域等都是民主大聯盟的對象。未來還會將民主大聯盟的精神推廣到社會，連結各領域優秀人才，一起推動國家希望工程，打造台灣成為民主和平的台灣、創新繁榮的台灣，以及公益永續的台灣。

賴清德表示，最近陸續有聽到，一方面很支持公私立大學學費差距的補助，能夠達到公平，但也有提出一些質疑，為什麼之前七年沒有做，今年要選舉才在進行。主要原因在於之前馬英九總統任內都沒有做，不僅僅長照沒有特別關注，0到6歲的孩子照養也沒有明顯幫助，也沒有關注到公私立大學學費的落差。

賴清德指出，蔡總統上任之初，排除困難，先是進行長照2.0和0到6歲國家一起養的政策；最近4年總決算，中央政府歲出歲入賸餘累計1兆400億元，表示疫情防疫得當，而且總體經濟表現不錯，歲入減歲出有盈餘。因此在這種狀況下，可以更進一步將社會福利政策或是社會安全系統建立。賴說，感謝蔡總統和行政院長陳建仁劍及履及的來實現相關政見，今年編預算，明年就要來做，也確實是政府目前的財政能夠負擔。