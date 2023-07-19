最新民調／柯文哲支持度跌破3成！郭台銘若參戰 四腳督之爭「他」墊底

2024總統大選將至，藍綠白端出各式政策牛肉，欲吸引選民關注催票。《菱傳媒》今（19）日公布「2024總統大選」最新民調，數據顯示檯面上藍綠白「三角督」選戰，三人支持度仍以賴清德居冠。

根據《菱傳媒》委託皮爾森數據進行的「2024總統大選」網路民調顯示，賴拿下38.48%，柯文哲28.34%居次，侯友宜21.29%。若與6月份民調結果相比，賴清德的支持度略升0.72個百分點，侯友宜略降0.58個百分點，兩人支持度持平、變化不大；相較之下，只有柯文哲的支持度下降較多，達2.95個百分點。

同時，《菱傳媒》也將近期動作頻頻的郭台銘納入調查。若在四腳督情況下，賴清德的支持度達38.23%，依舊大幅領先，柯文哲25.29%居次，侯友宜以20.39%排行老三，郭台銘則是以9.22%墊底，甚至輸給侯友宜11.17個百分點。其中，郭台銘支持度中，有三成來自柯文哲支持者。

觀察「三腳督」支持群眾發現，賴清德在20到29歲年輕族群的支持度有上升趨勢，從上個月的29.13%上升到30.68%；30到39歲的支持度也從33.35%上升到36.37%，顯見賴清德的網路空戰策略，已在年輕族群中獲得迴響。至於柯文哲的支持主力仍以年輕選民為主，但本月卻大幅流失30到39歲族群支持度，其中尤以此年齡層女性掉最多，從上個月的50.74%掉到39.28%，差距達11.46個百分點。

相較之下侯友宜的支持群眾變化不大，侯友宜雖然在三人民調排名上落居第三，但民調數字顯示，從上月的21.87%到這次的21.29%，差距僅0.58個百分點，仍在誤差值範圍內，基本盤勉強守住。從年齡層分析，侯友宜在50至59歲以及60歲以上的支持度最高，各有27.32%與33.75%，其中60歲以上男性支持度上升最多，從上個月的32.97%上升到34.32%，上升1.35個百分點。