金溥聰操盤恐冤上加冤？ 游淑慧喊話朱立倫稍微勸一下

國民黨北市議員、士林大同立委參選人游淑慧，今天接受網路節目「觀點芹爆戰」專訪，主持人黃光芹問及對金溥聰操盤的看法，她說，金應對內整頓侯辦紀律、對外交朋友，尤其選舉是恩怨總整理，如果有人要報侯的冤，加上恩怨很多的金老師，不就冤上加冤？喊話黨主席朱立倫要勸一下。外傳前總統馬英九切割金，游認為應該不會。

游淑慧表示，對於區域立委要合作，她有個前提是黨對黨的層級去談，自己給多少意見都沒用，只會讓局勢更混亂。國民黨現在給支持者或給中間選民最大的負面觀感是各唱各的調，還會各自上節目互相罵對方，像是立委鄭麗文與侯友宜競辦執行長金溥聰，直言如果黨沒有扛起戰略主軸定下來的工作，國民黨就會各唱各的耗。

黃光芹問及對金溥聰嗆黨紀開鍘等操盤看法，游說，一開始很支持金加入侯辦，因為一個競選團隊需要快速反應跟紀律，但這是針對競選團隊內部，參選人身段要最軟、地位最小。她話鋒一轉，認為參選人與參選人團隊都要最小，因為人家都會算在老闆身上，所以金的功能應該是對內整頓侯辦的紀律跟效率、對外要交朋友。

游淑慧表示，自己曾受不了地說，一人少說一句會怎樣，會憋死嗎？而且專門挑媒體專訪時，鄭麗文說、金老師也去說，鄭麗文支持韓國瑜，背後有很多韓粉期待，如果金覺得鄭說的不對或有問題，可去找韓國瑜聊，不用一直去罵鄭麗文。

金溥聰曾說被「報老鼠冤」，游淑慧認為選舉是一個恩怨總整理，過去有恩的人不一定會報恩，但有怨的人，絕對趁這時讓你死或是刁難你。如果有一堆人準備要報侯友宜的冤，現在又加上一個恩怨很多的金老師，不就冤上加冤？

游淑慧說，如果低調一點，人家也沒有立場一直打，所謂參選人最小，參選人團隊應該要比參選人更小，「你得罪的人都算在侯友宜身上」。如果是民進黨，黨中央的人就會打電話要他們少說一句，因此她認為黨主席朱立倫要稍微勸一下，大家也要自我控制。

對於外傳馬英九切割金溥聰，游淑慧認為應該不會，兩人不是政治夥伴而已，還是數十年的朋友交情，兩家小孩是會玩在一起，這叫做私交，應該沒有什麼切割，政治之外還有人情。馬金有隔閡、切割？她是打一個問號。