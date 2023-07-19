賴將過境美國 布林肯：符合一中政策 北京沒理由挑釁

中華民國副總統賴清德將代表蔡英文總統出訪巴拉圭參加新任總統潘尼亞下月十五日的就職典禮，美國國務卿布林肯十七日表示，賴清德來回都會過境美國，與過去的台灣副總統過境都一樣，也完全符合美國的「一個中國」政策，北京沒有理由以過境為藉口採取挑釁作為。

布林肯十七日在國務院表示，賴清德來回巴拉圭都會過境美國，這是常態，因為這就是一趟需要轉機的旅程，這也是非常一致且常見的做法；過去數十年來，已有十位來自台灣的副總統曾過境美國，賴清德是第十一位，這也將是賴清德第二次過境美國。

一名美國國務院發言人十七日以背景說明方式，透過電郵對本報記者說明，過境不是訪問，這是非官方的活動，賴清德過境是基於安全、舒適、便利與尊嚴考量；台灣規畫的過境不會高於先例，也不會低於先例，會比照過去辦理。

賴清德這趟過境美國的行程，除了是現任副總統外，還有一層民進黨總統參選人的身分，是否藉機與美方官員互動，透過「面試」爭取拜登政府的信任，備受關注。對於賴清德過境時是否會晤美國官員，國務院表示，現在沒有要宣布的會面。

【記者丘采薇、張曼蘋、林縉明／連線報導】副總統賴清德八月出訪巴拉圭並過境美國，國民黨立委陳以信質疑賴出訪過境地點未敲定，甚至可能要求過境華府旁邊的阿靈頓。據悉，由於疫情結束，賴出訪將恢復一般規格，比照前副總統陳建仁搭客機，而非包機。因此在美國過境地點方便為主，較可能是台灣有直飛班機的美國東西岸大城市，不會是阿靈頓。

民進黨前主席卓榮泰昨在臉書表示，他剛到舊金山，鄉親知道賴清德有重要「出訪及過境」都異常興奮，這一番話也引發賴將過境美西的聯想。

國民黨總統參選人侯友宜規畫八月訪日、九月訪美，是否見美國副國務卿、日本前首相麻生太郎，侯昨表示安排中，「希望訪美、日安排好後完整報告，也和美國保持密切聯絡。」

民眾黨總統參選人柯文哲四月曾訪美，他昨受訪表示，近期ＡＩＴ詢問，是否以總統參選人再次訪美，他有說再想想看，若成行主要鎖定美國西岸的洛杉磯及舊金山。是否有訪問中國大陸規畫？柯說，目前沒有計畫。