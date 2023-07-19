柯文哲：黨內提到郭台銘 就趕快逃

鴻海集團創辦人郭台銘仍未放棄參選二○二四總統的可能，日前爆出郭台銘聲稱要「併購」民眾黨及民眾黨總統參選人柯文哲，引發議論。柯文哲昨天表示，郭台銘有打電話他，否認併購說，但民眾黨高層看到相關言論，都趨向保守，現在黨內提到郭就趕快逃。

郭台銘爭取國民黨總統提名失利後，眼看「換侯」無望，因而把目標鎖定在柯文哲身上。郭台銘陣營日前被爆出併購、無條件投降等言論，引發民眾黨內部反彈。

柯文哲昨接受廣播節目專訪表示，究竟郭有講還是沒講（併購），他其實也不知道，都是看到媒體報導才得知；但柯證實，郭台銘有打電話給他，強調絕對沒有「併購說」。

不過，柯文哲也提到，他先前跟郭在金門看海，前一天「海誓山盟」，隔天郭就說「喝醉酒忘了」，「我們大家都灰頭土臉，現在提到他就趕快逃，黨內氛圍就這樣」。

未來是否會再跟郭台銘見面或電話聯絡？柯文哲表示，再講吧，做什麼事情自然就好，他們也沒有什麼過節，講話沒有什麼不可以，但要等他有心理準備，才會再接郭的電話。

知情人士表示，郭台銘私下已經對挺郭派表示，不想再和國民黨「攪和」，但仍會支持國民黨的立委參選人。郭台銘也深知，若有四組人參選總統，一定會讓民進黨總統參選人賴清德得利，因此，郭目前還是傾向成為非綠整合的共主，和柯文哲整合，仍然優先自己獨立參選。