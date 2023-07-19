柯文哲鬆口藍白合「可能水到渠成」

二○二四大選，外界關注「藍白合」議題，民眾黨總統參選人柯文哲昨天接受廣播節目專訪表示，藍白合議題「順其自然，再拖一、二個月，有時候真的水到渠成」。柯並透露，很多國民黨立委參選人去拜託他不要提名人，現在某些地區跟國民黨合作就是不提人，尤其是藍綠五五波的地區，一旦民眾黨提名，「國民黨就掛了」。

至於「美麗島電子報」董事長吳子嘉日前爆料，國民黨主席朱立倫與柯文哲已經「連上線」，屆時可能只會有一組總統參選人。柯文哲表示，「難怪吳子嘉常常被告，講話都不用負責嗎？」柯表示，自己跟朱立倫見面是一年多前，不過，雙方幕僚間本來就認識，多少會有聯繫。

針對柯文哲對外聲稱，許多藍軍小雞拜託他選舉合作，朱立倫昨表示，二○二四大選為了中華民國、台灣好，一定要政黨輪替，「讓做不好的民進黨，讓兩岸兵凶戰危的民進黨，讓大家過苦日子的民進黨，要能夠下台反省，才是民主的真諦」。

對於立委提名，朱立倫昨晚表示，提名過程如果造成的結果可能是損人不利己，或是可能造成自己人落敗的話，就要努力，「希望能夠協調、整合」；在野黨包括國民黨、民眾黨等一起努力，立委部分讓席次愈多愈好。

國民黨中央表示，與所有在野力量都有暢通管道，在許多政策、議題上也有共同理念，都會合作，會團結一起達到政黨輪替的目標，台灣主流民意就是要下架民進黨，「impossible is nothing（沒有不可能的事）」。